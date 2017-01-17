Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük bir kesim tarafından merakla beklenen ve desteklerin esirgenmeyeceği söylenen arama motorunun adı “GELİYOO” oldu.Ülkemizi temsil edecek ve insanların aramalarına cevaplar sunacak olan GELİYOO büyük bir tartışma konusu oldu.

Öncelikle yerli arama motorumuz hakkında olumlu ve olumsuz olmak üzere binlerce yorum geldi.Bunlardan bazıları aşağıda yer almakta.

Yurtdışı sunucu kullanılması

Stabil çalışmaması

Google reklamlarına yer verilmesi

eticaret.geliyoo.com şeklinde E-ticaret satış platformu oluşturulması ve buradan ticaret ortamı oluşturulması

SEO Çalışmaları yapmaları (Genel olarak Google’da sitelerin sıralama iyileştirilme çalışmaları)

Ücretsiz olan MYBB forum yazılımının kurulması.

İnternet sektörünün içerisinde bulunan insanlar yukarıdaki maddelerin bu sistemin daha fazla gelişemeyeceğine işaret olduğunu savunuyorlar.Bencede bu şekilde YERLİ ARAMA MOTORU olmaz.Ancak kendileriyle görüşmelerimiz sonucunda aşağıdaki maddelerin yapılacağı söylendi.

GELİYOO şuan için devlet desteği almıyor.

Sadece test amaçlı kuruldu.

Aktif olarak hizmete girdiğinde Türkiye verimerkezinde çalışacak.

GELİYOO aktif olarak hizmete girdiğinde asıl amacı arama motoru olacak.

Dünyadaki tek kendi verisini çeken Bota sahip.

Bizlerde ülkemizin yerli arama motorunu kullanmak ve gelişimine katkıda bulunmak isteriz.Lakin şuanki hali bizde tamamen hayal kırıklığı oluşturdu.Umarız ilerleyen senelerde bizleri şaşırtan ve büyük bir hevesle kullanabileceğimiz arama motoru bizim olur.