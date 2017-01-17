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Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

17 Ocak 2017 116 Görüntüleme ,
geliyoo yerli arama motoru

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük bir kesim tarafından merakla beklenen ve desteklerin esirgenmeyeceği söylenen arama motorunun adı “GELİYOO” oldu.Ülkemizi temsil edecek ve insanların aramalarına cevaplar sunacak olan GELİYOO büyük bir tartışma konusu oldu.

Öncelikle yerli arama motorumuz hakkında olumlu ve olumsuz olmak üzere binlerce yorum geldi.Bunlardan bazıları aşağıda yer almakta.

  • Yurtdışı sunucu kullanılması
  • Stabil çalışmaması
  • reklamlarına yer verilmesi
  • eticaret. şeklinde E-ticaret satış platformu oluşturulması ve buradan ticaret ortamı oluşturulması
  • SEO Çalışmaları yapmaları (Genel olarak Google’da sitelerin sıralama iyileştirilme çalışmaları)
  • Ücretsiz olan MYBB forum yazılımının kurulması.

İnternet sektörünün içerisinde bulunan insanlar yukarıdaki maddelerin bu sistemin daha fazla gelişemeyeceğine işaret olduğunu savunuyorlar.Bencede bu şekilde YERLİ olmaz.Ancak kendileriyle görüşmelerimiz sonucunda aşağıdaki maddelerin yapılacağı söylendi.

  • GELİYOO şuan için devlet desteği almıyor.
  • Sadece test amaçlı kuruldu.
  • Aktif olarak hizmete girdiğinde Türkiye verimerkezinde çalışacak.
  • GELİYOO aktif olarak hizmete girdiğinde asıl amacı arama motoru olacak.
  • Dünyadaki tek kendi verisini çeken Bota sahip.

Bizlerde ülkemizin yerli arama motorunu kullanmak ve gelişimine katkıda bulunmak isteriz.Lakin şuanki hali bizde tamamen hayal kırıklığı oluşturdu.Umarız ilerleyen senelerde bizleri şaşırtan ve büyük bir hevesle kullanabileceğimiz arama motoru bizim olur.

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Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !
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Şevket Narin Hakkında
Kaptanlık ve Girişimcilik ruhu olan bir kişilik.

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