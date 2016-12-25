Yerli Arama Motoru Geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Soma`da yaptığı çevre yolunun açılışının ardından Akhisar’da yapımı devam eden çevre yolu ve şantiyesinde incelemede bulundu.

Akhisar-Gölmarmara yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Arslan, ardından Manisa Medya TV`de “Günün Konuğu” adlı canlı yayın programına katıldı. Sunucu Abdullah Polat`ın sorularını cevaplayan Arslan, iletişim,bilişim ve haberleşmenin dünya ile birbirine bağlı olduğunu belirtti ve ardından gelecek yerli arama motoru hakkında şu sözleri söyledi.

“Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz.”

Söylenenlere bakılınca Arslan yerli arama motorunun özellikleri hakkında bir kaç tüyo vermiş durumda. Arama motorunda en dikkat çeken noktalardan birisi de Türkçe karakterlerin bulunduğu ve yazılımların Türkçe geliştirildiği bir motor olması.

Ülkemizde gelişen üretilen yerli teknolojiler bizim değerlerimizi oluşturur. Her ülke gibi bizde tüm Türkiye olarak kendi mallarımıza ve teknolojilerimize destek vermemiz gerekir. Aslında bu konuyu çok iyi özetleyen bir söz aktarmak istiyorum size. Bu atasözünü Çocukluğumuzdan bu yana özellikle yerli malı haftaları kutlarken duyarız.

“Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı.”