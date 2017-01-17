İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

17 Ocak 2017 60 Görüntüleme , , , , , , ,
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Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama motorunun ismi olarak geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bugün itibari ile yerli arama motorumuz Geliyoo kullanıma sunuldu.

Bir çok İnternet devlerine alternatifler sunacak olan yeni arama motorumuzu, Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanı yerli arama motorumuzu dile getirmişti. Bakanımızın bu çağrısından sonra yaklaşık on senedir çalışmalar yürüten ve Fatih Arslan çağrı sonrasında harekete geçti. Bu çalışma sonucunda ise yerli arama motorumuz www.geliyoo.com bugün itibari kullanıma sunuldu. Yerli arama motorumuz için yaklaşık olarak 10 milyon Türk lirası harcanarak yerli arama motorumuz kuruldu. Planlarımıza göre önemli başarılara  imza atarak 2018 yılında yaklaşık olarak 3 milyon kullanıcısı ile %7 oranında büyümesi bekleniyor.

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Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı
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Hüseyin Taban Hakkında
Teknoloji ve oyun yazarı.

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