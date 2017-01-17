Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama motorunun ismi Geliyoo olarak geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bugün itibari ile yerli arama motorumuz Geliyoo kullanıma sunuldu.

Bir çok İnternet devlerine alternatifler sunacak olan yeni arama motorumuzu, Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan yerli arama motorumuzu dile getirmişti. Bakanımızın bu çağrısından sonra yaklaşık on senedir çalışmalar yürüten Hakan Atabaş ve Fatih Arslan çağrı sonrasında harekete geçti. Bu çalışma sonucunda ise yerli arama motorumuz www.geliyoo.com bugün itibari kullanıma sunuldu. Yerli arama motorumuz için yaklaşık olarak 10 milyon Türk lirası harcanarak yerli arama motorumuz kuruldu. Planlarımıza göre önemli başarılara imza atarak 2018 yılında yaklaşık olarak 3 milyon kullanıcısı ile %7 oranında büyümesi bekleniyor.