Yerli Antivirüs Programı CHOMAR

Son yıllarda teknolojinin insan hayatına entegre olmasıyla birlikte bu alandaki tehditler de artmaya başladı. Reklam içlerinde, site linklerinde aklınızın alamayacağı her yerde karşımıza çıkan bu tehditler için hazırlanan koruma programları bile bu konuda yetersiz kalıyor. Firmalar artık bu konuda birbiriyle yarışır durumda. Bu yarışa artık ülkemiz de dahil olmuş durumda.

A’dan Z’ye her şeyiyle yerli bir program olan gerçek zamanlı korumaya sahip olan antivirüs programı CHOMAR, eBilge Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 10 kişilik bilgisayar mühendisinden oluşan ekiple 3 yıllık bir çalışma sonrasında bu yarışta yerini aldı. Tamamıyla yerli sermayeyle oluşturulan yazılım hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de yurt dışına veri sızdırılmasını önleyecek.

Henüz yeni yeni duyulan program en üst seviye güvenlikli programlara verilen Gold sertifikaya sahip. Yani programın kendi düzeyinde dünya üzerinde sadece 33 rakibi bulunmakta. Bu programla birlikte kendi güvenlik yazılımına sahip olan 17 ülke arasına girdik.

Özellikleri bakımından da oldukça üstün olan programın özelliklerden bir tanesi herkesin dert yandığı konu olan bilgisayarı zorlama durumu. Bu konuda firmanın geliştirdiği hibrit güvenlik teknolojisiyle program, analizlerini bilgisayarınızda değil de bulut sisteminde gerçekleştiriyor.

Bu da sisteminizin tarama sırasında zorlanmasının önüne geçiyor. Hem bilgisayarda hem de mobil cihazlarda etkili olan yazılıma kendi sitesi üzerinden ve de Devlet Malzeme Ofisi’nin sitesinden sahip olmak mümkün.

Bir önceki yazımız olan Yerli Emojiler Geliyor ! başlıklı makalemizde yerli emoji hakkında bilgiler verilmektedir.