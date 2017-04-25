Yeni Nesil Lego: PIXIO

PIXIO, mıknatıslara sahip lego gibi düşünülebilir. 6 yüze sahip olan parçalar küp şeklinde tasarlanmış ve bir başka PIXIO parçasına güçlü mıknatısları sayesinde kolayca tutunur.

PIXIO Nasıl Oluştu?

Şu anda maket yapım için bir çok inşa malzemesi bulunuyor. Fakat şirket en mükemmel parçayı planladıklarını iddia ediyor. Kolayca takılabilir veya çıkartılabilir olduğu için ayrıca parça gerektirmiyor. İdeal şekil olarak küp seçilmiş. Çünkü küp, dijital dünyadaki piksellere benziyor. Aynı zamanda, eşit sayıda yüze sahip ve simetrik yapısı sayesinde mükemmel bir görüntü sağlıyor. Küplerin birbirleri arasındaki bağlantı için güçlü mıknatıslar kullanıldı ve böylece diğer PIXIO bloğuna kolaylıkla bağlandı.

Teknik Detaylar

Plastik bir PIXIO, 8x8x8 mm boyutunda ağırlığı ise sadece 1 gram. Altı yüzünde de mıknatıs bulunduruyor. İki PIXIO küpünü birleştirmek için mıknatısların basit kuralı olan zıt kutupları yan yana getirmelisiniz fakat kullanılan mıknatıs olan Neodymium (Nd-Fe-B) sayesinde kendiliğinden kolayca birleşiyor. Neodymium mıknatısların diğer mıknatıslardan farkı 50 yıl boyunca manyetik alanlarını sadece %2 sini kaybediyor. Yani uzun ömürlü parçalar diyebiliriz. PIXIO 16 farklı renge sahip bunlar: Kırmızı, Turuncu, Sarı, Açık yeşil, Turkuaz, Açık mavi, Mavi, Mor, Pembe, Bronz, Açık kahverengi, Kahverengi, Gri, Siyah ve Beyaz. Kalite olarak fark etmeden sadece rengin değiştiğini belirtelim.

PIXIO İle Ne Yapabilirim?

Şirket yüzlerce karakterin nasıl yapıldığını aşamalar halinde anlatan kitapçıklar ve Android ve IOS için uygulama geliştiriyor.

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