Yedeklenen Whatsapp Dosyalarını Bilgisayardan Nasıl Okunur?

Öncelikle “Yedeklenen Whatsapp Dosyalarını Bilgisayardan Okumayı” öğrenmeden önce Whatsapp Mesajlarını Bilgisayardan Okuma adlı makalemizi yoğun talep nedeniyle paylaşma kararı aldık.Whatsapp`ta mesajlar Drive`a yedekleniyor. Fakat yedeklenen mesajları bilgisayardan okumak istiyorsunuz değil mi ? O zaman bu rehber tam size göre. Gelin hep beraber yedeklenen mesajlar bilgisayardan nasıl okunur öğrenelim 🙂

İlk olarak size altta vereceğim linkleri indirmenizi istiyorum.

http://www.activestate.com/activepython/downloads( Programı kurduktan sonra Phyton dosyasını :\Program Files (x86) Dosyası içerisine Python27 şeklinde bir klasör oluşturup içerisine kurulumu yapmamız gerekiyor. Bilgisayarım C: Program Dosyaları (x86) veya Program Files (x86) Klasörü içerine Yeni klasör oluşturup ismini Python27 olarak ayarlayoruz. Gerekli Rar Dosyası Açılan Whatsapp dosyasını indirelim.

→ Python27 klasörü içerisine kurulum yapılacağını gösterip OK butonuna basalım. Ardından açılan ekrandan Next Butonları ile devam edelim.

→ Kurulum bittikten sonra ikinci linkteki RAR dosyasını açalım.Sağ tıklayıp Alt+E kısayolunu yaparak kurulumu yapmış olduğumuz Python27 klasörü içerisindeki Scripts klasörüne çıkartalım. Yani şöyle;

(C:\Program Files (x86)\Python27\Scripts)

→ Telefonunuzdaki Whatsapp Database‘in içerisindeki (msgstore.db.crypt) adlı dosyaları veya üzerinde tarih bilgisini de barındıran dosyaları (msgstore-2013-10-28.1.db.crypt gibi) dosyaları alıp Scripts dosyası içerisine kopyalamanız gerekmektedir. Bunu yaparken bilgisayara ekranınızı yansıtsanız sizin için daha kolay olur.(Kopyalamazsanız konuşma içerisindeki resimler görünmeyecektir. Ayrıca msgstore.db.crypt dosyasını kopyalama esnasında aynı dosya var uyarısı alırsanız Kopyala ve Değiştir seçeneğine tıklayabilirsiniz. )

→ Daha sonra Scripts klasörü içerisindeki !install pyCrypto ya sağ tıklayıp Yönetici Olarak Çalıştır a tıklayalım. Daha sonra siyah ekrandaki kurulum bittikten sonra Devam etmek için bir tuşa basın yazısı gelecektir. İstediğimiz bir tuşa basalım

→ Scripts dosyasının içindeki msgstore.db.crypt veya msgstore-2013-10-28.1.db.crypt gibi Telefondan Database den aldığımız dosyaları whatsapp_xtract_drag’n’drop_database(s)_here isimli dosyaya sürükleyip bırakalım.

Bu işlemi yaptıktan sonra bir kaç saniye içerisinde internet sayfası içerisinde mesajlar açılacaktır. Daha sonuna gelmedik. Birkaç işlem var 🙂 Sürükledikten sonra Scripts dosyayı içerisine sürüklediğiniz dosyanın isminde bir HTML dosyası oluşuyor. bu HTML dosyasına çift tıkladığınızda sürükleme işlemi yapmadan o whatsapp yedeğinizi kolayca okuyabiliriz.

→ Ayrıca konuşma yedeklerindeki resim veya video yada ses kayıtları dosyalarını açmak için Telefonunuzdaki Whatsapp klasörü içerisindeki tüm klasörleri (Media, Profile Pictures klasörleri gibi) Scripts Klasörü içerisine kopyalamanız gerekir. Eğer uyarı alırsanız Kopyala ve Değiştir seçeneğine tıklamalısınız. Eğer Media klasöründeki dosyalar silinmemişse medya dosyalarını açabiliriz.

Eğer yardım almak istiyorsanız size bir yorum kadar uzağız 🙂

Whatsapp Yedeklenen Mesajları Telefondan Okuma

Whatsapp yedeklenen mesajları okurken crypt12 şeklindeki şifreli mesajları açmamız gerekiyor. Cyrpt12 mesajın nasıl açıldığını öğrenmek için makalemizi okumanız yeterli.

Whatsapp yedeklenen mesajları telefondan okumak için ilk olarak Whatsapp uygulamasını kaldırmamız gerekiyor.

Uygulamayı kaldırdıktan sonra telefonumuzun Dosyalarım bölümüne girip Whatsapp dosyasına dokunuyoruz.

Buradan Datebases dosyasına giriyoruz.

Datebases dosyasının içinde son bir hafta içerisindeki iletilerin crypt`li hali vardır Crypt12 dosyasını açmak için “msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt” adlı dosyanın adını(bu dosya adı farklı bir ad da taşıyabilir.)“msgstore.db.crypt” şeklinde değiştirmemiz gerekir. Dosya adını değiştirdikten sonra Whatsapp uygulamasını tekrar indiriyoruz.

Uygulamayı tekrar indirdikten sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkacak.

Ben burada mesajları geri yükle butonunadokundum ve yaklaşık 70mbmesajlarıgeriyüklendi.Sizde bu adımları takip ederek crypt edilmiş dosyaları çözebilir. Yedeklenen mesajları tekrar okuyabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Google Chrome Açılmama Sorunu Nasıl Çözülür? başlıklı makalemizde chrome açılmama sorunu çözümü, google ve google açılmama sorunu hakkında bilgiler verilmektedir.