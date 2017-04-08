Yandex Kurumsal Mail Oluşturma – Yandex Mail Hosting Ayarları

İnternet sitelerinize bağlı e-posta hesapları kullandığınızı biliyorum.Yada kullanmak isteyipte mail sorunları sebebiyle kullanamadığınızıda.. Bu makalem tam olarak internet site sahiplerinin mail sorununa şifa olacak.Mail gönderirken yaşadığınız spam sorunları, mail geldi mi ? neee! mail gelmedi mi ? “abi 2 gün önce göndermiştim ya” gibi karışık halleri malesef hepimiz yaşıyoruz.Aslında bunun kesin çözümü var.Mevcut hosting hizmetiniz üzerinde oluşturduğumuz e-posta hesapları ip üzerindeki mail fazlalığı sebebiyle ve tam anlamıyla e-posta şirketlerince güvenli sayılmadığından dolayı spam sorunları yaşıyoruz.Bu sorunu aşmak için güvenilir olan Yandex kurumsal mail seçeneğini tercih edeceğiz.Bu servisi Google’da sunuyor ancak ücret ödemeniz gerekiyor.Yandex kurumsal mail ile tamamen ücretsiz ve sağlıklı mail alışverişi yapabilirsiniz.

Yandex mail servisine girebilmeniz için 1 adet hosting hesabınız ve 1 adet alanadınız olması gerekiyor.Yandex kurumsal maile kayıt olduktan sonra hosting paneli üzerinden MX kayıtlarını yapacağız.Aynı zamanda FTP üzerinden alanadı doğrulama işlemi yapacağız.

Yandex Kurumsal Mail Ayarları ve Kurulum

Öncelikle arama motoru üzerinden ” Yandex Kurumsal Mail ” yazalım.Daha sonra ilk çıkan sonuca girelim. (kurumsal.yandex.com.tr)

İkinci adım olarak Yandex hesabınıza giriş yapıyorsunuz.

Giriş yaptıktan sonra alanadınızı aşağıdaki kısma giriyorsunuz.Daha sonra Alanadı Ekle diyoruz.

Ekleme işlemini yaptıktan sonra Alanadlarım kısmından eklemiş olduğunuz alanadına tıklıyoruz.

Sonraki işlemde FTP hesabımızdan sitemizin kimlik doğrulamasını yapacağız.Daha sonra MX kayıtlarımızı gerçekleştireceğiz.

FTP üzerinden onay için anadizine erişiyoruz.Daha sonra yukarıdaki abc55d35925d.html adında bir dosya oluşturuyoruz.Tabi sizin yandex panelinizde bu dosya farklı bir isme sahip olacaktır.Ondan sonra bu dosyanın içerisine yanındaki e827602b6e2d kodu giriyoruz.Ve anadizinimize gönderiyoruz.

Bu işlemi tamamladıktan sonra yandex üzerinden ” Alanadının sahibini kontrol et ” diyoruz.

Doğrulama işlemini tamamladıktan sonra aşağıdaki kısma geçiyoruz.Burada hosting panelimiz üzerinden mx kaydı oluşturmamız gerekiyor. mx.yandex.net MX kaydını girip öncelik değerini ” 10 ” olarak kayıt edeceğiz.Mx kayıt işleminden sonra domainimize ait E-posta oluşturma işlemine geçebiliriz.

Cpanel için mailler kısmında MX ENTRY bölümüne giriş yapıyoruz.Aşağıda bulunan mevcut MX kaydı varsa siliyoruz.Daha sonra mx.yandex.net MX kaydını önceliğine 10 değeri girerek kayıt ediyoruz.

Add New Record / Yeni Kayıt Ekle dedikten sonra mx kaydımız başarıyla tamamlanmış oluyor.Bu işlemden sonra ” Mx Kayıtlarını Kontrol Et ” diyoruz.

Bundan sonraki işlemde artık E-posta hesabımızı oluşturup rahatlıkla kullanabiliriz.

Yukarıdaki şekilde Yandex Mail’e Giriş yap diyerek oluşturmuş olduğunuz hesabın bilgileri ile giriş yapabilirsiniz.

Yandex Mail Kullanıcı Ekleme

Yandex mail servisine kayıt etmiş olduğunuz alanadı için yeni bir e-posta oluşturmak isterseniz aşağıdaki görseldeki adımları takip ederek kolay bir şekilde e-posta kullanıcısı ekleyebilirsiniz.

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Bir önceki yazımız olan İP Adresi ve Dns Nasıl Değiştirilir ? başlıklı makalemizde bilgisayar ip adresi nasıl değiştirilir ve dns adresi nasıl değiştirilir hakkında bilgiler verilmektedir.