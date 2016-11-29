WordPress Site Hızlandırmak İçin Optimizasyon İpuçları

WordPress yazılımına sahip bir websiteniz var ve sitenizin hızı sizi huzursuz ediyor.Websiteleri için en önemli unsur doğal olarak hızlı olmasıdır.Eğer yavaş bir websiteye sahipseniz siteniz ziyaretçiyi tutma konusunda pek bir başarı sağlayamaz.Çünkü siteye giren ziyaretçi sonuca hızlı bir şekilde ulaşmak ister ve eğer başka içerikler ilgisini çekerse bunlarla hızlı bir etkileşim kurmak ister.Bu makalemde sizlere wordpress yavaşlık sorunu yaşadığınız siteniz için çözümler anlatacağım.Eminim ki bu yazı wordpress site hızlandırma konusunda size bir çok bilgi katacaktır.

WordPress Optimizasyon Nedir ?

Optimizasyon amacı itibariyle bir sistemin en stabil (en verimli,sağlıklı) çalışmasıdır.Genellikle tüm siteler üzerinde kaynaklardan tasarruf etmek için optimizasyon çalışmaları yapılır.Ben bu makalemde wordpress

optimizasyonu ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşacağım.WordPress optimizasyon yapmamızın amacı sitemizin yavaşlığını gidermenin yanı sıra mevcut sunucuyu en verimli şekilde kullanıp maksimum ziyaretçiyle sağlıklı bir şekilde çalıştırabilmektir.WordPress optimizasyon nasıl yapılır ? diye soruyorsanız makalemizin ilerleyen kısımlarında aşamalı şekilde anlatımını yapacağım.Çoğu zaman site üzerindeki iyileştirmeler tema kısmında yapılır ve bende wordpress tema optimizasyonu konusunda detayları makaleme ekleyeceğim.

WordPress Yavaşlık Sorununun Nedenleri ?

Sitemizin yavaşlığının başlıca nedenleri ; sunucu, yazılım ve tasarım‘dır.Sunucu taraflı sıkıntıları eğer sunucu bilginiz varsa mysql optimizasyonu ve webserver yapılandırmasını doğru bir şekilde yaparak çözüme kavuşturabilirsiniz.Sunucu optimizasyonu konusunda eğer bilginiz yoksa benimle iletişime geçip destek alabilirsiniz.Yazılım taraflı hız sorunları wordpress eklentileri ve taban yazılımdaki sorunlardan kaynaklanmaktadır.Tasarım taraflı wordpress hız sorunu ise tema kaynaklı sorunlardır.

WordPress Optimizasyon Nasıl Yapılır ?

WordPress altyapısına sahip sitenizdeki yavaşlığın nasıl çözüleceğini adım adım anlatacağım.Özellikle bu anlatacaklarım wordpress yüksek cpu kullanımı konusunda çok işinize yarayacaktır

Site Hızınızı Ölçme Site Analizi Yapma

Bir yavaşlık söz konusu evet ama sorun nerede ? Bu sorunun çözümünü bulmak için öncelikle tespit etmeniz gerekiyor.Aşağıda vereceğim sitelerden sitenizin detaylı analizini yapabilirsiniz.

Google PageSpeed > Bu sitede google size sorunlarınızı söylüyor ve sizde nokta atışı yapıyorsun

Gtmetrix > Bu sitede tüm analizler yapılıyor ve size puanlama şeklinde veriliyor.Sorunlar yeşilden kırmızıya doğru renk tonuyla ayrıştırılmış.Bu sayede sorunları tespit edebiliyorsunuz.

Pingdom > Lokasyon bazlı analiz yapabilen bir sistem.Özellikle cdn hizmeti kullanmanın avantajlarını hissettiren bir sistem.

Png ve Jpeg Resimleri Sıkıştırma (Boyut Küçültme)

WordPress optimizasyonu yapmak için öncelikle sunucumuzda yüklü resimlerden başlamalıyız.Sitemizdeki resimler eğer kaliteli ve yüksek çözünürlüğe sahipse sayfa geç yüklenecektir.Bu sebeple sitemizdeki tüm resim dosyalarını sıkıştırmamız gerekiyor.Googleda Png ve Jpeg Compressor yazarak aratırsanız gerekli siteleri bulabilirsiniz.Png ve Jpeg resimlerini ayrı klasörlere ayırın ve ilgili sitelerde resimleri sıkıştırıp tekrar sunucunuza yükleyin.Kendi sitemde yaptığım sıkıştırma çalışmalarından sonra bir resimde %90 a kadar sıkıştırma yapıldığına bile şahit oldum.Gerçekten büyük oranda boyut azalmaları oluyor.

Bazı siteler yıllardır açık olduğu için onbinlerce hatta yüzbinlerce resim olabiliyor.Bu siteler ise cdn servislerini kullanmaları gerekiyor.Cdn hakkında bilgi almak için wordpress cdn kurulumu adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Css ve Js Dosyaları Optimizasyonu

Görsellerin yanısıra Css ve JavaScript dosyalarınında büyük ölçüde yavaşlığa etkisi vardır.Görsellerin optimizasyonu daha kolay diye önce yazdım.Css ve JavaScript dosyaları metin tabanlı olduğu için sunucu tarafında çözümlendikten sonra ziyaretçi tarafından görüntülenir.Kodlama kısmında en ufak hatalar sitenizin çok ağır çalışmasına sebebiyet verebilir.Wordpress hız optimizasyonu yaparken Css ve JS (javascript) dosyalarınızı görsellerde olduğu gibi ayrı klasörlere ayırın.Daha sonra Google’da js compressor ve css compressor yazarak ilgili sitelerden dosya optimizasyon işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Css ve Js dosyalarında yazılım rahatlığı için kodlar seyrek (boşluk bırakarak) yazılır.Bu boşluklar silinerek dosyalar sıkıştırılmış olur.Çünkü sunucunun okuma hızı artacaktır.

Gereksiz Dosyaları Temizleyin

FTP’nizde bulunan gereksiz tüm dosyaları kaldırın.Yazılım içerisinde işe yaramayan dosyalar bulunabiliyor.Mevcut bulunduğunda yük olabilen kaldırıldığında ise performans açısından faydalı olabiliyor.

Sql Sorgularınızı Optimize Edin

WordPress php yazılımla üretilen ve geliştirilen bir sistem.Böyle olması sebebiyle Sql ile veri depolayarak ilerlemektedir.Sitemize kurduğumuz eklentiler veya mevcut yazılımda sql sorunları bulunabilir.Sql sorgularının en temiz haliyle çalışması performansa çok büyük katkı sağlayacaktır.

WordPress Eklentilerinize Dikkat Edin

Sitenizde kesinlikle gereksiz ve fazlalık eklenti kullanmayın.Özellikle kolaya kaçıp Google Analystic ve Google Adsense gibi yardımcı eklentiler kullanmayın sisteminize yük olmayın.Reklamınızı kodlar içerisine yerleştirmeyi öğrenin.Analystic izleme kodunuzuda aynı şekilde ftp ye atarak yapın.Sitemap için ayrı eklenti kurmayın All İn Seo eklentisinde sitemap özelliğide bulunmaktadır.Kısacası anlatmak istediğim “gerçekten işinize yarayanları kullanın”

Tarayıcı Önbellekleme Özelliğinden Yararlanın

Size iki adet eklenti önereceğim.Performansınıza büyük yardımı dokunacaktır.

Supercache

W3 Total Cache

Supercache ve W3 Total Cache aynı işlevi görmektedir.Aralarında bazı farklılıklar var bu eklentilerden birini seçerken kişisel tercihinizi kullanmalısınız.Ben Supercache eklentisini tercih ediyorum.Bu eklentiler önbellekleme işlemi yapmaktadır.Önbellekleme özelliği aktif olduğunda siteye bir kez girdiğinizde ikinci girişinizde hiç beklemeden giriş yapabiliyorsunuz.Sayfalarınızı ön hafızaya alarak işlem yaptığı için büyük performans katkısı sağlamaktadır.

Sunucu Taraflı Gzip Sıkıştırması

Gzip özelliği sunucuda bulunan php, js, css, html, jpg, png gibi dosyaların sıkıştırılmasına yarıyor.Bu özelliğin sunucuda aktif olması demek wordpress optimizasyonu işlemine 1-0 önde başlamanız demektir.Ayrıca seo ile doğrudan alakalı bir konudur.Bunların yanısıra trafiği limitli bir hosting kullanıyorsanız trafikte tasarruf sağlamanıza yaracaktır.

Gzip modülünü .htaccess dosyasına kod ekleyerek aktif etmeye çalışıyorsanız öncelikle sunucu kısmında gzip modülünün aktif olması gerekiyor.Bu sebeple hosting şirketinizle iletişime geçip bilgi almanız gerekiyor.

Sunucu Yanıt Süresi Kısaltma

Her ne kadar site içi yapılacak işlemler fazla olsada tüm bu işlemler birbirleriyle bağlantılı ve hepsini stabil çalışır hale getirmek gerekiyor.Sunucu yanıt süresini kısaltmak için sunucu optimizasyonu yapmak gereklidir.Bu konuya daha sonra geniş bir yer vereceğim ancak şimdi kısaca özet bilgi vereyim.

Genellikle wordpress siteler linux centos sunucular üzerine kurulur ve en çok performans bu sunucudan alınır.Yüksek verim almak için sunucuda bir çok ayar değişikliği yapmak gerekebilir.Mesela sunucunuz kendinize aitse my.cnf ve php.ini dosyalarında performans ve güvenlik çalışmalarını bir arada yapabiliyorsunuz.Ayrıca nginx, litespeed ve apache gibi webserver sistemlerinde çalışmalar yaparak yüksek verim elde edebiliyorsunuz.Benim tavsiyem nginx kullanımıdır.Doğru kullanımda mükemmel verim sağlayabilir.Tüm bu çalışmalar doğru yapılırsa sunucu yanıt süresi kısalmış olacaktır.

Bu çalışmaları yapmak için benden yardım alabilirsiniz.

P3 – Plugin Performance Profiler

Yukarıdaki eklenti ile eklentilerin sisteme ne kadar yük bindirdiğini test edebilirsiniz.Bu eklentiyi kurduğunuzda sistemde genel bir tarama yapılıyor sonuçlara göre istediğiniz yapılandırmayı yapabilirsiniz.

Hosting – Sunucu Seçiminiz Doğru Olsun

Günümüz teknolojisinde çok fazla bir fark olmasada herhangi bir teknik sorunda yurtdışı sunucularda ping uzaması sorunu oluyor.Sağlıklı bir iletişim kurulamıyor ve sitelerde bağlantı aşımı meydana geliyor.Bu sebeple türkiye lokasyon sunucu-hosting tercihi yapmanız en doğru karar olacaktır.

WordPress Hız Optimizasyonu Yapmak İçin Gerekli Eklentiler

Gzippy : Bu eklenti sitelerinizin html boyutlarında sıkıştırma yaparak sitenizin boyutunu genel olarak düşürmektedir. %80 e varan sıkıştırma yapabiliyor.Sunucudaki Gzip sıkıştırması ile aynı işlevsellikte diyebilirim.

Bu eklenti sitelerinizin html boyutlarında sıkıştırma yaparak sitenizin boyutunu genel olarak düşürmektedir. %80 e varan sıkıştırma yapabiliyor.Sunucudaki Gzip sıkıştırması ile aynı işlevsellikte diyebilirim. Wp-Optimize : Sitenizdeki tüm gereksiz verilerin temizliğini yapar.Spam yorumlarınıza kadar temizler.Veritabanı tablolarınızı optimize eder ve stabil sistem oluşturmanıza yardım eder.

Sitenizdeki tüm gereksiz verilerin temizliğini yapar.Spam yorumlarınıza kadar temizler.Veritabanı tablolarınızı optimize eder ve stabil sistem oluşturmanıza yardım eder. Clean Options : WordPress sitemize çoğu zaman deneme amacıyla çeşitli eklentiler kuruyoruz.Ancak bu eklentileri sildiğimizde veritabanımızda tablo kalıntıları oluşuyor ve sql boyutumuzu şişiriyor.Buda performansımıza olumsuz etki ediyor.Bu eklenti ile fazlalık işe yaramayan tabloların tespit edilip silinmesine yardım ediyor.

WordPress sitemize çoğu zaman deneme amacıyla çeşitli eklentiler kuruyoruz.Ancak bu eklentileri sildiğimizde veritabanımızda tablo kalıntıları oluşuyor ve sql boyutumuzu şişiriyor.Buda performansımıza olumsuz etki ediyor.Bu eklenti ile fazlalık işe yaramayan tabloların tespit edilip silinmesine yardım ediyor. Scripts Gzip : Sitemizin html yapısı dışındaki kodlamaları sıkıştıran bir eklentidir.Css ve JavaScript dosyalarınızı bu eklenti ile rahatlıkla sıkıştırabiliyorsunuz.

Sitemizin html yapısı dışındaki kodlamaları sıkıştıran bir eklentidir.Css ve JavaScript dosyalarınızı bu eklenti ile rahatlıkla sıkıştırabiliyorsunuz. cSprites for WordPress : Sitenizde yüklü resimlerin birleştirilerek statik olarak çağrılmasına yarar.Performansınıza etkisi olacaktır.

Sitenizde yüklü resimlerin birleştirilerek statik olarak çağrılmasına yarar.Performansınıza etkisi olacaktır. Hammy : Resimler üzerinde geniş çaplı düzenlemeler yapar.Mesela sitenize bir ziyaretçi girdiğinde sayfada yüklü olan resmi en uygun boyutlarıyla ziyaretçinize sunar.Eklentinin en güzel özelliği ise mobil ziyaretçilere resimlerin daha hızlı yüklenerek gösterilmesini sağlamaktır.

Resimler üzerinde geniş çaplı düzenlemeler yapar.Mesela sitenize bir ziyaretçi girdiğinde sayfada yüklü olan resmi en uygun boyutlarıyla ziyaretçinize sunar.Eklentinin en güzel özelliği ise mobil ziyaretçilere resimlerin daha hızlı yüklenerek gösterilmesini sağlamaktır. Google Webfont Optimizer : Günümüzdeki siteler google fonts özelliğini kullanmaktadır.Yani kullanılan font dosyalarını google üzerinden çekerler.Bu eklenti Google Font Api özelliğini optimize eder.

Günümüzdeki siteler google fonts özelliğini kullanmaktadır.Yani kullanılan font dosyalarını google üzerinden çekerler.Bu eklenti Google Font Api özelliğini optimize eder. Simple Revisions Delete : Sitelerinizde açmış kolduğunuz konuların gereksiz verilerini temizler veritabanı optimizasyonu yapmanıza yardımcı olur.

Sitelerinizde açmış kolduğunuz konuların gereksiz verilerini temizler veritabanı optimizasyonu yapmanıza yardımcı olur. Scripts to Footer : Yazılımınızın header kısmında bulunan tüm javascript kodlarını footer’a taşıyarak sayfalarınızın açılış hızına olumlu etki eder.

Yukarıda paylaşmış olduğum kullanışlı wordpress eklentileri arasında yer almaktadır.Sitenizde bir yoğunluk olduğu gözle görülüyorsa veya öyle olduğunu düşünüyorsanız anlattığım tüm ipuçlarını uygulamaya çalışın.Eğer yapamadığınız bir nokta olursa severek yardımcı olurum.Sizlere bu yazımda wordpress site hızlandırma teknikleri kapsamlı bir makale hazırlamaya çalıştım.Yorum atıp paylaşırsanız mutlu olurum 🙂