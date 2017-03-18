Win Tuşu İle Birlikte Kullanılan Kısayollar

“Win” tuşunun aslında sadece başlat menüsünü açmaktan başka maharetleri de var. Adeta on parmağında on marifet olan Win tuşunun kısayollarını birlikte inceleyeceğiz.

Win tuşu çoğu klavyede pencere ikonu şeklinde veya win şeklindedir. Shift ve Alt tuşları kısayollarda kullanılan çok tercih edilen tuşlardan bir tanesi. Bu gibi kısayollar iş yaparken pratik olmamızı sağlıyor.

Windows Tuşu Kısayolları

Win — Başlat menüsünü açar



Win + A — İşlem merkezini açar.

Win + B — Bildirim alanındaki ilk ikonu seçer



Win + C Windows 10’da Cortana’yı açar.

Win + D — Masaüstünü gösterir. Birkere daha basıldığında küçülmüş pencereleri ekrana geri getirir.

Win + E — Windows gezginini açar. Dosyalarım masaüstü karşıdan yüklemeler gibi verilerin olduğu yerlere götürür.(Bilgisayarım)



Win + F — Windows 10’da geri bildirim merkezini açar.

Win + Ctrl + F — “Bilgisayar bul”u açar.



Win + G — Oyun çubuğunu açar.

Win + K — Yeni bir başlat menüsü açar.

Win + L — Kullanıcıyı değiştirir, ekranı kilitler.

Win + M — Tüm pencereleri küçültür. Masaüstüne döner.



Win + ⇧ Shift + M — Küçültülmüş pencereleri eski haline getirir.

Win + O — Cihazın yönünü kilitler.

Win + P — Monitörün projeksiyon modunu değiştirir.

Win + Q — Arama çubuğunu açar.

Win + R — “Çalıştır”ı açar.



Win + T — Görev çubuğundaki pencereleri gösterir, aralarında geçiş yapar.

Win+3 — Başlat çubuğundaki 3. sıradaki programı açar. Bu sayılar değişebilir. Win+7 7. sıradaki programı açar

Win + U — “Erişim Kolaylığı” penceresini açar. Burada engelli kullanıcılar için kolaylıklar sunulur.



Win + W — Windows Ink Çalışma Alanı’nı açar

Win + X — Windows Mobil Uygulama Merkezi’ni açar.



Win + Y — Yahoo Messenger’ı açar (Eğer yüklü ise)

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