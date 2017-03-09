Wikileaks Vault 7 Belgeleri Hakkında İsmi Geçen Şirketler Açıklama Yaptı

Google’ın Bilgi Güvenliği Direktörü Heather Adkins tarafından yapılan açıklamaya göre olası sistem açıklarına karşı her zaman bir çaba içerisinde olunduğu ve şirketin en önemli ilkelerinden biri veri güvenliği olduğunu, güvenlik açıklarına karşı yatırımlara hala devam edildiğini belirtti.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar dışında Samsung Akıllı Televizyonlarına da bir kere sızıldıktan sonra görüntü ve ses kaydı alınabiliyor. (F8000 modeli)

WikiLeaks internet sitesinin iddiasına göre sızılan cihazlar ve nasıl sızıldığı insanı çok şaşırtan vaziyette.

Samsung, HTC ve Sony marka cihazlara sızılabiliyor.

marka cihazlara sızılabiliyor. CIA’in iPhone ve iPad üzerine çalışan özel bir birimi var. Bu birim, kurumun hedefin konumuna, telefonunun kamerasına, mikrofonuna ve yazışmalarına girmesini sağlıyor.

üzerine çalışan özel bir birimi var. Bu birim, kurumun hedefin konumuna, telefonunun kamerasına, mikrofonuna ve yazışmalarına girmesini sağlıyor. Araçların bilgisayar sistemlerine girmenin yolları aranıyor. WikiLeaks bunun suikastler için kullanılabileceğini iddia ediyor.

bunun suikastler için kullanılabileceğini iddia ediyor. Popüler virüs koruyucu ürünlere yönelik saldırılar geliştirildi.

Rusya ve başka yerlerde geliştirilen kötü yazılımların çalınması için hack teknikleri kütüphanesi oluşturuldu.

Hatta sızdıralan belgelere göre whatsapp,signal ve telegram gibi uygulamalara göre mesajlar hacklenebiliyor.

CIA’in akıllı televizyonlara sızmak için İngiliz İstihbarat Servisi’yle birlikte çalıştığı iddia edildi. CIA sözcüsü ise bu bilgilere karşı hiç bir söz söylemedi. Biz buna “Sükut ikrardan gelir. “diyoruz. Wikileaks iddiaları bütün dünyada çalkalanırken İngiltere elektronik dinleme ve izlemeden sorumlu istihbarat kurumu GCHQ ve İngiltere İçişleri Bakanlığı da herhangi bir yorumda bulunmadı.

Amerikan New York Times gazetesi ise belgelerin orijinal olup olmadıgını henüz tespit edemediğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) eski istihbarat görevlisi Edward Snowden ise Twitter’dan yaptığı duyuruda belgeler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini, ancak ofis isimleri ve program isimlerine bakılırsa belgelerin gerçek olduğuna yönelik bir belirti olduğunu söyledi.

Apple Sözcüsü Wikileaks Sızıntı İddialarına Karşı Açıklama Yaptı

Wikileaks sızıntı iddiaları sonrası Apple sözcüsü BBC ye verdiği açıklamada kullanıcıların yüzde 80’i işletim sistemimizin son sürümünü kullanmakta. Yaptığımız ilk incelemeye göre sızıntılarda belirtilen konular son iOS sürümünde düzeltilmiş durumda. Sızıntı ve açık iddialarına karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.

Microsoft Wikileaks Sızıntı İddialarına Karşı Açıklama Yaptı

Microsoft yapılan açıklamada da “Söz konusu iddiaların farkında olunduğu ve konuyla acilen ilgilendiklerinin belirtti. ”

Samsung Wikileaks Sızıntı İddialarına Karşı Açıklama Yaptı

Samsung yapılan açıklamada “Kullanıcılarımızın gizliliği ve mahremiyeti ile ürünlerimizin güvenliği şirketimizin en önemli önceliğidir. Söz konusu iddiaların farkındayız ve konuyla acilen ilgileniyoruz” cümlesini kullandı.