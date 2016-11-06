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Wifi Kendiliğinden Açılma Sorunu Nasıl Giderilir

6 Kasım 2016 1 Yorum 337 Görüntüleme , , ,
android-wifi-sorunu

Sony Xperia, Nexus gibi markalarda kimi zaman böyle sorunlar çıkabiliyor.  Aslında Wifi`nin kendiliğinden açılması sorunu bir sorun değil. Beu gibi  telefonlarda periyodik tarama özelliği vardır ve Periyodik tarama özelliği wifi kapalı olsa bile ağları tarar. Bu tarama özelliğini kapatmak için;

Wifi ayarlarına giriyoruz.

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Telefonun menü tuşuna basıp Gelişmiş ayarlara dokunuyoruz.

Taramaya İzin Ver seçeneğindeki tiki kaldırıyoruz.

Ayarları doğru bir şekilde yaparsanız artık Wifiniz kendiliğinden açılmayacaktır.

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Wifi Kendiliğinden Açılma Sorunu Nasıl Giderilir
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1 yorum

  1. Muhammed Soylu
    8 Kasım 2016 at 03:26

    Çoook işime yaradı çok teşekkür ederim 🙂 Kafayımı yedim diye düşünmeye başlamışken yardıma yetiştiniz 🙂

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