Wifi Kendiliğinden Açılma Sorunu Nasıl Giderilir

Sony Xperia, Nexus gibi markalarda kimi zaman böyle sorunlar çıkabiliyor. Aslında Wifi`nin kendiliğinden açılması sorunu bir sorun değil. Beu gibi telefonlarda periyodik tarama özelliği vardır ve Periyodik tarama özelliği wifi kapalı olsa bile ağları tarar. Bu tarama özelliğini kapatmak için;

Wifi ayarlarına giriyoruz.

Telefonun menü tuşuna basıp Gelişmiş ayarlara dokunuyoruz.

Taramaya İzin Ver seçeneğindeki tiki kaldırıyoruz.

Ayarları doğru bir şekilde yaparsanız artık Wifiniz kendiliğinden açılmayacaktır.