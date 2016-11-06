Wifi Kendiliğinden Açılma Sorunu Nasıl Giderilir

Sony Xperia, Nexus gibi markalarda kimi zaman böyle sorunlar çıkabiliyor. Aslında Wifi`nin kendiliğinden açılması sorunu bir sorun değil. Beu gibi telefonlarda periyodik tarama özelliği vardır ve Periyodik tarama özelliği wifi kapalı olsa bile ağları tarar. Bu tarama özelliğini kapatmak için;
Wifi ayarlarına giriyoruz.
Telefonun menü tuşuna basıp Gelişmiş ayarlara dokunuyoruz.
Taramaya İzin Ver seçeneğindeki tiki kaldırıyoruz.
Ayarları doğru bir şekilde yaparsanız artık Wifiniz kendiliğinden açılmayacaktır.
Muhammed Soylu8 Kasım 2016 at 03:26
Çoook işime yaradı çok teşekkür ederim 🙂 Kafayımı yedim diye düşünmeye başlamışken yardıma yetiştiniz 🙂