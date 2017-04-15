Teknoloji Haberleri

WhatsApp’ta Gönderilen Mesajlar Artık Silinebilecek!

15 Nisan 2017 7 Görüntüleme

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a herkesin istediği bir özellik geliyor. Artık mesajlarınızı artık silebileceksiniz(kalıcı olarak). Geçtiğimiz aylarda mesaj göndermeyi 5 dakika içinde iptal eden bir özellik getirilmişti. WhatsApp şimdi ise daha farklı bir yoldan gidiyor.

Konuyla ilgili @WABetaInfo isimli kullanıcıdan atılan Tweet’e göre, WhatsApp kullananlar, mesajlarını herhangi bir zaman sorunu olmadan silebilecek. Ayrıca sadece mobil için değil, masaüstü sürümüne de getirilecek olan bu özellik, bir çok yanlış mesajların gitmesini azaltacak gibime geliyor 🙂

Bir önceki yazımız olan Youtube'a Gece Modu Özelliği Geldi! başlıklı makalemizde ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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WhatsApp’ta Gönderilen Mesajlar Artık Silinebilecek!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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