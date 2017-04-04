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WhatsApp Para Transferi Güncellemesi Geliyor

4 Nisan 2017 3 Görüntüleme , , , , , ,

yine durmak bilmiyor. Kendi uygulaması için çok farklı bir özelliği kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Daha önce için bu özelliği düşünen Facebook şimdi ise WhatsApp içinde aynı özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Gelecek olan bu yeni için ‘da test edilerek uygulama içerisinde para transferi güncellemesinin kullanıcılara sunulacağı ortaya çıktı. Hindistan‘da toplam olarak WhatsApp uygulamasını kullanan kişi sayısı 200 milyon kişi bulunmakta. WhatsApp ilk olarak bu özelliği Hindistan’da başlatmak istemiş zaten ilk olarak özellik orada denenmiş.

WhatsApp uygulaması ile para transferinin yapılması ve bu transferin güvenliği çok önemli bir nokta. WhatsApp tarafından bu özellik hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamakta. Bu özelliğin Hindistan‘dan başka diğer ülkelere de geleceği merak konusu olmuş durumda. İlerleyen günlerde detaylarını hep birlikte göreceğiz.

Bir önceki yazımız olan Android, Windows'u Geçti başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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WhatsApp Para Transferi Güncellemesi Geliyor
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Hüseyin Taban Hakkında
Teknoloji ve oyun yazarı.

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