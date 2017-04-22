Whatsapp+ Nasıl Kurulur

WhatsApp+ Nedir?
WhatsApp+ bütün geliştirici seçeneklerinin kullanıma açık ve kullanıcı dostu bir şekilde derlendiği uygulamadır.
Neden Kullanmalıyım?
- Arayüz, chat ekranı tamamıyla özelleştirilebilir.
- İsteğinize bağlı olarak başka kullanıcıların hazırladığı temaları yükleyebilir veya kendi temanızı oluşturabilirsiniz.
- Always online özelliği ile uygulama açık olmasa bile online gözükebilirsiniz.
- Profilinize kimin baktığını bildirim yoluyla öğrenebilirsiniz.
- Simgenizi değiştirebilir, ana ekranda birden fazla kısayol oluşturabilirsiniz.
WhatsApp+ Nasıl Yüklenir?
- Buradan indirin.
- Normal bir .apk gibi kurulur. Eğer daha önce hiç .apk kurulumu yapmadıysanız yükle butonuna bastığınızda gelen iletiden ayarlara gidin bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif hale getirin.
- Yükleme bittiğinde WhatsApp+ telefonunuza başarılı bir şekilde kurulmuş olur ve kullanıma hazırdır.
WhatsApp Profilime Giren Kişiyi Nasıl Öğrenebilirim?
- Uygulamayı açın. Sağ üst taraftaki seçenekler(üç nokta) tıklayın. GBWhatsapp‘ı açın.
- Main/Chat Screen dokunun.
- Contact Online Toast seçeneğine girin.
- Show Contact Online Toast tikini aktif hale getirin.*2.3.5 ten bildirimin konumunu, 2.3.4 ten bildirimin süresini ayarlayabilirsiniz.
WhatsApp+ Temamı Nasıl Değiştiririm?
- Uygulamayı açın. Sağ üst kısımdan seçenekleri açın.
- Download Themes kısmından hazır temaları indirebilirsiniz.
- İsterseniz ayarları kurcalayarak hayalinizdeki temayı yapabilirsiniz.
Bir önceki yazımız olan Photoshop Yüz Değiştirme Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.