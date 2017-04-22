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Whatsapp+ Nasıl Kurulur

22 Nisan 2017 7 Görüntüleme

WhatsApp+ Nedir?

WhatsApp+ bütün geliştirici seçeneklerinin kullanıma açık ve kullanıcı dostu bir şekilde derlendiği uygulamadır.

Neden Kullanmalıyım?

  • Arayüz, chat ekranı tamamıyla özelleştirilebilir.
  • İsteğinize bağlı olarak başka kullanıcıların hazırladığı temaları yükleyebilir veya kendi temanızı oluşturabilirsiniz.
  • Always online özelliği ile uygulama açık olmasa bile online gözükebilirsiniz.
  • Profilinize kimin baktığını bildirim yoluyla öğrenebilirsiniz.
  • Simgenizi değiştirebilir, ana ekranda birden fazla kısayol oluşturabilirsiniz.

WhatsApp+ Nasıl Yüklenir?

  1. Buradan indirin.
  2. Normal bir .apk gibi kurulur. Eğer daha önce hiç .apk kurulumu yapmadıysanız yükle butonuna bastığınızda gelen iletiden ayarlara gidin bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif hale getirin.
  3. Yükleme bittiğinde WhatsApp+ telefonunuza başarılı bir şekilde kurulmuş olur ve kullanıma hazırdır.

WhatsApp Profilime Giren Kişiyi Nasıl Öğrenebilirim?

  • Uygulamayı açın. Sağ üst taraftaki seçenekler(üç nokta) tıklayın. GBWhatsapp‘ı açın.
  • Main/Chat Screen dokunun.
  • Contact Online Toast seçeneğine girin.
  • Show Contact Online Toast tikini aktif hale getirin.*2.3.5 ten bildirimin konumunu, 2.3.4 ten bildirimin süresini ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp+ Temamı Nasıl Değiştiririm?

  • Uygulamayı açın. Sağ üst kısımdan seçenekleri açın.
  • Download Themes kısmından hazır temaları indirebilirsiniz.
  • İsterseniz ayarları kurcalayarak hayalinizdeki temayı yapabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Photoshop Yüz Değiştirme Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Oyla
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Whatsapp+ Nasıl Kurulur
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Sinan Soysal Hakkında
Donanımla iç içe yaşayan. Gerektiğinde tarafsız ama sonuna kadar ASUS ROG ve Corsair fanboyu.

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