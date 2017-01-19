Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş arkadaşlarımız ile kurduğumuz grup sohbetleri hayatımızı kolaylaştırmakta. Ama bazen gruptan çıkmak istediğimiz durumlar olabiliyor. Bu makalede Whatsapp grubundan nasıl ayrılınır? onu anlatacağım.

Whatsapp ta bir grup oluşturarak mesajları grupta olan her kişi okuyabilir gönderdiğiniz fotoğrafları belgeleri herkesin görebilmesini sağlayabilirsiniz. Gruptan çıkmak istemeniz durumunda ilk olarak Whatsapp uygulamasına girmeniz gerekiyor.

Whatsapp uygulamasına giriyoruz.

Daha sonra çıkmak istediğimiz grubun üstüne basılı tutuyoruz.

Sağ üst kısımda üst üste üç nokta bulunan butona basıyoruz. Karşımıza şöyle bir seçenekler listesi çıkacaktır.

İlk seçeneği yani Gruptan Çık seçeneğine dokunup onayladığımızda artık grubun bir katılımcısı olmaktan çıkacaksınız. Eğer grupta yöneticiyseniz yönetici ünvanınız başka bir kişiye devrolacaktır. Grubu tamamen silmek isterseniz ilk olarak yönetici grubun katılımcılarını çıkarması gerekiyor. Bir katılımcıyı çıkartmak için;

Çıkartmak isteğiniz katılımcıyı seçip basılı tutun. Menüden Katılımcıyı Çıkart’ı seçin.

Gruptan herkesi çıkardıktan sonra kendinizi de gruptan çıkarın. Grupta hiç kimse kalmadığında grup otomatik olarak kapanacaktır.