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WerFault.Exe – Bellek Hatası Sorunu Çözümü

6 Şubat 2016 5 Yorum 1671 Görüntüleme , ,

Merhaba arkadaşlar, bugün karşılaştığım Werfault.Exe Bellek Hatası Sorununun çözümünü sizinle paylaşacağım. Öncelikle bu sorun nasıl başıma geldi bende bilmiyorum. Normal bilgisayarımı açmıştım gündelik işlemlerimi yaparken karşıma geldi. Her ne kadar hataya tamam desem da kapanmayıp yenisi açılıyordu.

wer

Hatamızın resmi yukarıda. Gördüğünüz gibi bellek şu olamaz gibi bir şeyler söylüyor ve bende Tamam’a bassam bile kapanmayıp yenisi açılıyordu.

Bu sorunu gidermek için ilk başvuracağınız yöntem bilgisayarınızı yeniden başlatınız. Eğer yeniden başlattığınızda tekrar geliyorsa veya ben bunla tekrar gelirse uğraşmak istemiyorum derseniz. Bir çözümü mevcut.

Çalıştırı Açıyoruz. ( Tuşu + R) > Regedit Yazıyoruz > HKEY_LOCAL_MACHINE > System > Currentcontrolset > Control > Kısmına geliyoruz ve sağ tarafta ErrorMode değerini buluyoruz. Buna sağ tıklayıp değiştir diyoruz ve burdaki değer 0(sıfır) ise bunu 2 diyip kaydedip kapatıyoruz. Sonrasında bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve bu sorundan eser kalmıyor.

Bir önceki yazımız olan Rust Global Wipe 2016 başlıklı makalemizde global wipe, Rust ve Rust indir hakkında bilgiler verilmektedir.

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WerFault.Exe – Bellek Hatası Sorunu Çözümü
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Berkay Acı Hakkında
Beykent Üniversite öğrencisi. Genç bir coder. Tekneloji sorumlusu. Hayvan sever ve besler

5 yorum

  3. Eddy redline
    3 Nisan 2017 at 15:04

    Bunun icin regeditle ugrasmana gerek yok.
    Hata raporlama sorunudur.
    Win + R
    Services.exe
    Windows hata raporlama(turkcesi neyse artik dilim bukadar dondu)
    sag tikla durumunu durdur. Baslangicta vaslamasin sorun ortadan kalkacaktir. Register ayarlarini bozarak ayni mantigi ortaya cikartmissin. Yorumu yayinlamana gerek yok. Kolay gelsin.

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