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Vestel Artık Toshiba’nın Ürünlerini Satacak!

25 Aralık 2016 16 Görüntüleme
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Manisa’da teknolojik ürünler ve beyaz eşya üretimi yapan Vestel, artık Japon Toshiba’nın ürünlerini satacak.Manisa’da teknolojik ürünler ve beyaz eşya üretimi yapan Vestel, artık Japon Toshiba’nın ürünlerini satacak.
Vestel’in açıklaması ise şöyle: ”Vestel, Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması ile ilgili tüm hukuki izinleri aldığını ve anlaşmanın taraflar arasında yürürlüğe girdiğini duyurdu. Vestel’in KAP’ta yer alan açıklamasında “1 Eylül tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret A.Ş.’nin Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması ile ilgili tüm hukuki izinler alındı. Dün (önceki gün) itibarıyla anlaşma taraflar arasında yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda, Vestel, bahse konu marka ile lisans anlaşması kapsamında olan tüm ülkelerde ticari faaliyetlerine başlayabilecek” denildi.

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Vestel Artık Toshiba’nın Ürünlerini Satacak!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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