Ucuz Oyuncu Ekipmanları

O çok istediğiniz bilgisayarı aldınız.Peki ya ekipmanlar ?
Bilgisayarımıza sahip olduktan sonra genellikle ilk işimiz ekipman araştırmak olur .Ekipman
alırken dikkat etmemiz gereken ilk adım şüphesiz ekipman için ne kadar para harcayabileceğimizdir.
Bu gün sizlerle uygun fiyata oyuncu ekipmanlarını listeleyeceğim.
1) Rampage SMX-77
Ucuz oyuncu ekipmanı denince aklımıza gelen ilk isimlerin en üst sırasında olan Everest Rampage tam bir oyuncu dostu olarak biliniyor .
-Everest Rampage SMX-77’nin genel özellikleri :
1)2000 DPİ optik sensör
2)Ergonomik tasarım
3)4 adet fonksiyonel tuş
4)Dayanıklı yapısı ve dayanıklı bileşenlerden oluşan parçalar
5)Led ışıklı tasarım
6)Tak çalıştır özelliği ile hızlı kurulum
En ucuz fiyat için : https://www.cimri.com/klavye-mouse/en-ucuz-everest-rampage-smx-77-mouse-fiyatlari,25477035
-EVEREST KB-115
-EVEREST KB-115’in genel özellikleri :
1)Türkçe Q klavye
2)3 farklı renk aydınlatma (kırmızı,koyu pembe,mavi)
3)Ayarlanabilir ışık şiddeti
En ucuz fiyat için :https://www.cimri.com/klavye-mouse/en-ucuz-everest-kb-115-klavye-fiyatlari,31886546
-Rampage Sn-R9
Rampage Sn-R9’un genel özellikleri :
1)Ergonomik tasarım
2)Ses sızdırmaz kulak ped’leri
3)Uzun kablo sayesinde rahat hareket
4)Kablo üzerinde bulunan ses aparatı
en ucuz fiyat için :https://www.cimri.com/mikrofon-kulaklik/en-ucuz-snopy-rampage-sn-r9-oyuncu-kulakligi-fiyatlari,36527377
Uzun oyuncu ekipmanı incelememin sonuna gelmiş bulunmaktayım.Bir daha ki makalemizde görüşene dek esen kalın.
Bir önceki yazımız olan iPhone Bataryası Nasıl Optimize Edilir? başlıklı makalemizde apple iphone ve Batarya kalibrasyonu hakkında bilgiler verilmektedir.