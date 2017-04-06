Twitter’ın Yeni Uygulaması Çıktı

Dünyada en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden bir tanesi olan Twitter, akıllı telefonlarda yepyeni bir uygulama ile karşımıza geliyor. Gelen yeni uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biride internetinizin çok yavaş olduğunda bile sıkıntısız bir şekilde giriş yapabileceksiniz. Bu uygulama sayesinde internetim çok yavaş telefonum çekmiyor gibi sorunları da tarihte kalıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının bir çok şikayetlerinden bir tanesi ise yetersiz alan ve internet yüzünden oluşan bazı sorunlar oluyor. Twitter‘ın yeni uygulamasında Twitter Lite sayesinde bütün sorunlar yine tarihte kalıyor. Bu yeni uygulama sadece telefonda 1 MB’lık bir yer kaplayacak. Bu şekilde hem telefonunuzda çok fazla bir alan kaplamayacak hemde uygulamaya gelecek olan yeni güncellemelerin boyutları çok küçük olacak. Uygulamanın veri kullanımına gelecek olursak eğer, %70 oranında düşük bir kullanım olduğunu söyleyelim. Kullanıcıları en çok sevindirecek özellik ise internet bağlantınızın olmadığı veya koptuğu anlarda çevrim dışı olarak uygulamayı kullanmaya sıkıntısız bir şekilde devam edebileceksiniz.

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