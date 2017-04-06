İnternet
Mobil

Twitter’ın Yeni Uygulaması Çıktı

6 Nisan 2017 2 Görüntüleme , , , ,

Dünyada en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden bir tanesi olan , akıllı telefonlarda yepyeni bir ile karşımıza geliyor. Gelen yeni uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biride internetinizin çok yavaş olduğunda bile sıkıntısız bir şekilde giriş yapabileceksiniz. Bu sayesinde internetim çok yavaş telefonum çekmiyor gibi sorunları da tarihte kalıyor.

kullanıcılarının bir çok şikayetlerinden bir tanesi ise yetersiz alan ve internet yüzünden oluşan bazı sorunlar oluyor. Twitter‘ın yeni uygulamasında sayesinde bütün sorunlar yine tarihte kalıyor. Bu yeni uygulama sadece telefonda 1 MB’lık bir yer kaplayacak. Bu şekilde hem telefonunuzda çok fazla bir alan kaplamayacak hemde uygulamaya gelecek olan yeni güncellemelerin boyutları çok küçük olacak. Uygulamanın veri kullanımına gelecek olursak eğer, %70 oranında düşük bir kullanım olduğunu söyleyelim. Kullanıcıları en çok sevindirecek ise internet bağlantınızın olmadığı veya koptuğu anlarda çevrim dışı olarak uygulamayı kullanmaya sıkıntısız bir şekilde devam edebileceksiniz.

Bir önceki yazımız olan Samsung Galaxy S8 Türkiyede Ön Satışa Sunuldu başlıklı makalemizde , satışa sunuldu ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
0 (0 votes)
Twitter’ın Yeni Uygulaması Çıktı
0 out of 5 based on 0 user ratings
Hüseyin Taban Hakkında
Teknoloji ve oyun yazarı.

Benzer Yazılar

Teknoloji Haberleri

Twitter Otomatik Oynatma Özelliği Nasıl Kapatılır

9 Kasım 2016 395

Geçtiğimiz yıl Facebook`un ardından Twittera`da otomatik oynatma özelliği gelmişti. Platforma bu özelliğin gelmesinden sonra akış bölümünde gezerken…

Daha Fazla Oku
Rehber

Twitter Gece Modu Özelliği Nasıl Aktif Edilir

30 Temmuz 2016 327

Günümüzde neredeyse bütün zamanımızı sosyal paylaşım sitelerinde harcıyoruz.Yaşadığımız her dakikayı, dikkatimizi çeken olayları anlık olarak paylaşıyoruz.…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir