Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde fiber altyapısını geliştiren ve daha geniş bölgelere yayan Turkcell, şimdide Ericson işbirliği ile 5G testi yaptı.Bu testin şirket için önemi dünyada ilk kez yapılan 5G testi olması.

Ülkemizin 5G donanımları ile 15 GHz bandında yapılan testte saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre 15 GHz bandında yapılan ve 24,7 Gbit hıza ulaşılan ilk başarılı test olduğu belirtildi.