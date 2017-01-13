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Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

13 Ocak 2017 24 Görüntüleme
turkcell 5g testi başarıyla tamamlandı

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde fiber altyapısını geliştiren ve daha geniş bölgelere yayan Turkcell, şimdide Ericson işbirliği ile 5G testi yaptı.Bu testin şirket için önemi dünyada ilk kez yapılan 5G testi olması.

Ülkemizin 5G donanımları ile 15  GHz bandında yapılan testte saniyede 24,7  Gbit hıza ulaşıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre 15 GHz bandında yapılan ve 24,7 Gbit hıza ulaşılan ilk başarılı test olduğu belirtildi.

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Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !
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Şevket Narin Hakkında
Kaptanlık ve Girişimcilik ruhu olan bir kişilik.

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