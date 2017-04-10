Teknoloji Haberleri

Toshiba TV pazarını Vestel’e bırakabilir!

10 Nisan 2017 12 Görüntüleme , ,

Japon teknoloji devi geçtiğimiz aylarda ile bir anlaşma yapmış ve ürünlerini Vestel fabrikalarında üreteceğini belirtmişti. ’nın TV pazarını henüz kime satacağı bilinmiyor ancak birçok bilir kişi ’nın TV sektörünü Vestel’e satacağını söylüyor. Vestel böyle bir anı kaçırmaz ise kendisini yurt dışında daha çok görebilmemiz mümkün.

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı; “Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz.” dedi.

Bir önceki yazımız olan Amazon, Twitch üzerinde dizi ve film yayınlamaya hazırlanıyor! başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Toshiba TV pazarını Vestel’e bırakabilir!
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Selim Ak Hakkında
Teknoloji Yazarı.

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