Toshiba TV pazarını Vestel’e bırakabilir!

Japon teknoloji devi Toshiba geçtiğimiz aylarda Vestel ile bir anlaşma yapmış ve Toshiba ürünlerini Vestel fabrikalarında üreteceğini belirtmişti. Toshiba’nın TV pazarını henüz kime satacağı bilinmiyor ancak birçok bilir kişi Toshiba’nın TV sektörünü Vestel’e satacağını söylüyor. Vestel böyle bir anı kaçırmaz ise kendisini yurt dışında daha çok görebilmemiz mümkün.

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı; “Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz.” dedi.

Bir önceki yazımız olan Amazon, Twitch üzerinde dizi ve film yayınlamaya hazırlanıyor! başlıklı makalemizde amazon, Prime Video ve Twitch hakkında bilgiler verilmektedir.