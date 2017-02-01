Telefonlarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır

Ekran Görüntüsü Nedir? Nasıl Alınır?

Ekran görüntüsü almak ekranın fotoğrafını çekmek demektir. Bir mesajı kaydetmek, ya da bir oyunda en yüksek skoru sağladığınızda, bir arkadaşınıza bir resim göstermek istediğinizde ekranı kaydetmek istiyor olabilirsiniz. Bunun bir çok yolu var ancak bu yollar telefondan telefona değişebiliyor. Bugün sizlere telefonda “Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?” onu anlatacağım.

Android Telefonlarda Ekran Görüntüsü Alma

Samsung Android Telefonlarda Ekran Görüntüsü Alma

Samsung telefonlarda ekran görüntüsü alırken alt-orta kısımda bulunan “home” tuşu ve telefonun yanında “telefon açma kapatma” tuşuna aynı anda basılması gerekiyor. Veya fotokopi makinesinin çıktıyı taraması gibi elimizin dış kısmını soldan sağa doğru ekranda sürüyoruz.

Sony Xperia Android Telefonda Ekran Görüntüsü Alma

Xperia Telefonunuzu ekran görüntüsü almak için “açma kapama tuşu” ile “ses azaltma” tuşuna aynı anda basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

LG Android Telefonda Ekran Görüntüsü Alma





LG marka Android telefonunda ekran görüntüsü alırken “telefonu açma kapama” tuşu ile “ses azaltma” tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor.

HTC Android Telefonda Ekran Görüntüsü Alma:



Android telefonlarda ekran görüntüsü almak için “telefonu açma kapama” tuşu ile “home” ve “güç düğmesine” tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz.

iPhone cihazlarda Ekran Görüntüsü Alma

iOS telefonlarda ekran görüntüsü almak için “home” tuşuyla telefonun üst kısmında bulunan kilit tuşuna basmak gerekiyor.

Asus cihazlarda ekran görüntüsü alma

Güç Tuşu & Ses Azaltma Tuşu ikisine birden basın ve 1 saniye basılı tutun.

Kaan N1 ekran görüntüsü alma

Kaan N1 ekran görüntüsü alırken Güç tuşuna ve Ses kısma tuşuna aynı anda basılırsa ekran görüntüsü alınmış olur.

Huaweı ekran görüntüsü alma

Huawei telefonlarda ekran görüntüsü almak için Güç Tuşuna ve Ses Kısma Tuşuna aynı anda basmak yeterlidir.

General Mobile markalı telefonlarda ekran görüntüsü almak için

Ses kısma tuşu + Kilit tuşu’na aynı anda basarak ekran fotoğrafı çekebilirsiniz.

Casper markalı telefonlarda ekran görüntüsü almak için

Ses kısma tuşu + Kilit tuşu’na aynı anda basarak ekran fotoğrafı çekebilirsiniz.

Vestel cihazlarda ekran görüntüsünü almak için

Ses kısma tuşu + Kilit tuşuna aynı anda basarak çekebilirsiniz.

Lenovo markalı cihazlarda ekran fotoğrafı çekmek için

açma kapama tuşu ve ses tuşuna aynı anda basabilirsiniz.

Nokia Lumia cihazlarda ekran fotoğrafı çekmek için

Güç simgesi ve Sesi Artır düğmelerine aynı anda basmanız yeterli. Çekilen fotoğraflar, fotoğraflar Hub’ındaki Ekran Görüntüleri bölümüne kaydedilir.

Ekran Görüntüleri Nereye Kaydolur?

Ekran görüntüleri genelde “Screenshot”(Ekran Görüntüleri) alanına kaydedilir. Bazı telefonlarda ekran görüntüleri, fotoğraf çektiğiniz galeriye kaydolabilir.

Ekran fotoğrafının bu gibi metotlara rağmen çekilmemesi durumunda altta bulunan yorum kısmına sorularınızı iletebilirsiniz.

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