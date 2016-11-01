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Telefon Hafızasını Temizlemek İçin 6 İpucu

1 Kasım 2016 3 Yorum 273 Görüntüleme , , , , ,
hafıza temizleme

Akıllı telefonlar her geçen gün gelişiyor ve uygulamalar telefonlara göre güncelleniyor. Uygulamalar güncellendikçe boyutlar artıyor. Boyutlar artınca da akıllı telefonların hız performansı düşüyor. Özellikle dahili hafızası az olan akıllı telefonlarda bu sorun teşkil ediyor. Böylelikle uygulama,video,müzik gibi dosyaları indiremiyoruz. 16 GB telefonlarda bile 13 GB alanı tam olarak kullanabiliyorken hafıza dolma sorunu ile ister istemez karşılaşıyoruz. Bu yüzden sizlere cihazınızın hafızasını nasıl temizleyeceğinizi anlatacağım.

Telefondaki Gereksiz Uygulamaları,Videoları,Fotoğrafları Silin.

Telefonunuzdaki gereksiz gördüğünüz dosyaları sildiğiniz de otomatik olarak telefonunuzda yer açılacaktır. Uygulamaları ,Ayarlar=>Uygulamalar=> Uygulamaları Kaldır`dan kaldırabilirsiniz.

Batarya Ömrünü Uzatın.

Wi-Fi ve Bluetooth’u kullanımda değilken kapatın ve animasyonlu duvar kağıtları yerine düz renk bir duvar kağıdı kullanın.  Ara yüzünüzde widgetları azaltın.

Uygulamaları SD kartına taşıyın

Ayarlar=>Uygulamalar=>Taşımak istediğiniz uygulamaya dokunun “SD kartına taşıyın.”

Uygulamaların Verilerini Silin

Ayarlardan uygulamalara girip önbelleğini silmek istediğiniz uygulamaya dokunuyoruz daha sonra veriyi sile tıklıyoruz.
veriyi-siltamamensiliniyor

 

 

 

 

 

 

Not: Veriyi silme işlemini yaptığınızda yapmış olduğunuz girişler,aramalar, kayıtlar silinir. Önbelleği temizlediğinizde uygulamanın kendisinde bulunan veriler silinir.

Haritalarda ki Adresleri Silin.

Maps`te aramış olduğunuz adreslerin önbelleklerini silin.  Eğer adresleri telefon hafızasında tutmak istemiyorsanız. Ayarlardan Çevrimdışı bölgelerin 30 gün sonra kendilerini otomatik olarak silmesini menüden ayarlayabilirsiniz.

Tarayıcı İndirmelerini Silin

İndirmeler bölümünden gereksiz indirmeleri silin.

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Telefon Hafızasını Temizlemek İçin 6 İpucu
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