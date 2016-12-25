Tamir Edilmesi En Kolay Akıllı Telefonlar!

Popüler cihazlara çeşitli testler yapan iFixit, en kolaydan en zora yapılabilen bir akıllı telefon listesi hazırladı. Detaylar haberimizde!



Listenin sekizinci sırasında modüler yapıya sahip LG’nin G5 modeli var.



iFixit’in G5’i seçmesinin nedeni ise: Parçalarının kolayca sökülüp takılması.

Listenin yedinci sırasında Google Pixel/XL modeli var. iFixit’in seçim nedeni ise: Bazı bileşenler kolay sökülebiliyor. Ayrıca telefonun ekranının kırılmadan parçalarını ayırmak çok zormuş.

Altıncı sırada ise Apple iPhone 7/Plus modelleri var.

iFixit’in iPhone 7’yi yedinci sıraya koymasının sebebi ise: Bu iki modelin ekranı çok kolay değişebiliyor ancak, dört farklı uçlu tornavida gerektiriyor. Bu da tamir edilebilirlik puanını düşürüyor.

Altıncı sırada ise iPhone SE, Touch ID kablosunun hassas olduğundan dolayı bu sıraya koyulmuş.

Samsung Galaxy Note7, kasasısın parçalara ayrılması ve bataryanın değiştirilmesinde zorluklar yaşanıldığı için dördüncü sırada yer alıyor. Samsung Galaxy S7 ve Edge modelleri, iFixit’in en zor tamir edilebilen telefon listesinde üçüncü sıradalar. Bu da zor tamir edildiklerini gösteriyor. Sebebi ise cam yapısı olması ve ön arka kısımların yapıştırıcı ile yapıştırılması.