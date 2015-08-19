Tablet alırken nelere dikkat edilmeli ?

Günümüzün vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran tabletler birçok teknoloji meraklısının ilgi odağı oluyor.Fakat dikkat edilmesi gereken noktalar var.Tableti aldıktan sonra pişmanlık yaşayanlar,istediği performansı alamayanlar,tableti bozulup servisle papaz olanlar… bu alanda sayısız örnek var.Biraz teknoloji konusunda geriden gelen insanlar tüm markaların ürünlerinin aynı kalitede olduğunu belirtirler.Dedikleri kalıpta genelde şudur: “Teknoloji gelişti abi hepsi aynı kalitede üretiliyor”.Birazdan anlayacaksınız hepsi aynı kalite mi ? değil mi ?

Özellikle son yıllarda ülkemizde etkisini gösteren çin çıkışlı bir çok tablet markası bulunuyor.Fiyatları 90-200 tl arasında oluyor.Bu markaları kısaca listeleyelim ve güzel bir tablet arıyorsanız bunları almamanız gerektiğinin altını çizelim. (Çıkıntılık yapıp hepsi çinde üretiliyor diyenler olabilir laf etmeden önce iyi dinleyin)

Çin çıkışlı alt sınıf tablet markaları

Onyo,Ultrapad,Hometech,Kawai,Freeman,midbook,codegen,concord,hisenso ,dark,venatüs,quake,elvision,artes,gosmart,probook,navitech,excon,unipad,ritmix,ezcool,polypad,ritmix,ezcool,polypad,kingboss,jedi,qpad,volar,powerway,stormax,freelander,ainol,dente,syrox,yumatu, ve aklımıza gelmeyen bir çok marka…Gördüğünüz gibi onlarca marka yazdık ve hepside alt sınıf tabletler.

İyi birşey olsun istiyorsanız kendiniz kullanacaksanız tüm özellikleriyle sağlam bir tablet olması gerekir.100 liralık tabletler sizi biryere kadar taşır ve sonra bozulur veya bazı sorunlarla karşılaşabilir.Bu tür tabletleri küçük çocuğunuza,komşu çocuğuna veya akrabanıza alabilirsiniz 🙂 Çocuklar için gayet teknolojik bir oyuncak olabilir..Daha fazla uzatmadan dikkat edilecek hususlara gelelim..

Tablet alırken dikkat etmeniz gereken özellikler kullanım amacınıza göre değişmektedir.Bu sebeple ilk olarak

1-) Kullanım amacınızı belirlemelisiniz.

-Kullanım amacı olarak oyun oynamak,film izlemek,müzik dinlemek,günlük kullanım vs vs.. örnekler ile çoğaltabiliriz.

2-) Kullanım amaçlarına göre tabletleri iyice araştırmalısınız.

-Film izleyeceğiniz tabletin ekranının büyük olmasını ve ekran çözünürlüğünün yüksek olmasını isteyebilirsiniz.Bunun yanında batarya süresinin uzun gitmeside istekleriniz arasında olabilir.

-Oyun oynayacağınız tabletin ısınma sorunu olup olmadığını bilmeniz gerekiyor.Kaynama sıcaklığına yaklaşan tableti kışın ancak soba olarak kullanırsınız.Ayrıca oyun amacıyla alınan tabletlerdede batarya süresinin uzun gitmesi istenir.

-Müzik dinlemek,gazete okumak,sosyal medya uygulamalarında takılmak gibi günlük kullanım ihtiyaçlarınız için ortlama özelliklerde bir tablet işinizi görecektir.

3-) Ben üst düzey performans alabileceğim ne istersem beni üzmeden yapabilecek bir tablet istiyorum diyorsanız okumaya devam…

-Öncelikle kesenin ağzı açık duracak.Tablet piyasası geniş olduğu için güzel bir araştırma şart.Bu sebeple bilindik markalar dışına çıkmamanızı öneriyoruz.Performans istiyorsanız alacağınız tablette 2 GB ram olmasını tavsiye ediyoruz.Ram 2GB al denk gelişi her tablet iyidir demiyoruz.Gücünü işlemciden alacak 2GB ram almanızı öneriyoruz.Şöyle ki güçlü işlemciye sahip bir tablet alırsanız rahat edersiniz.Tabletlerde işlemci olarak inteli tercih edebilirsiniz.Eskide kalmış bir işlemci olursa 2GB ram değil 4GB ram bile kurtaramaz.Bu sebeple hepsi birbiriyle zincirleme durumlar.Bunlarla doğru orantılı olarak ekran çözünürlüğüde dikkat edilmesi gereken değerler arasında.Yüksek çözünürlüğe sahip tabletlerde grafik kalitesi yüksek oyunlar oynandığı takdirde ekranda ısınma oluşabileceğini bildirmeden geçmeyelim.Ayrıca +8″ (inç) ve üzeri tabletlerde 6000 Mah ve üzeri değere sahip bataryası olan tabletleri tercih etmeli ve ekranın büyüklüğü ile şarjınızın gidişatının bağlantılı olduğunu unutmamalısınız.

Gerekli ortalama bütçe > 600-1500+TL

4-) Günlük ihtiyaçlarım için tablet arıyorum

-Günlük ihtiyaçlardan kastımız; facebook,twitter,instagram,haberler,müzik,film gibi faaliyetleri gerçekleştirmek ise kendinizi fazla sıkmayın her zaman uygun fiyata kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu tabletler tüm markalar tarafından kullanıcılar düşünülerekten çıkartılmış.İhtiyaçlarınızı yukarıda saydıklarım olarak baz alıyorum.Tabletinizde çift çekirdekli bir intel işlemci veya snapdragon ailesinden bir işlemci tercih edebilirsiniz.Ayrıca 1gb ram sizi kesinlikle kurtaracaktır.Ortalama olarak bataryanız 4000 Mah değerinin üstünde olmasını öneriyoruz.

Tasarım tercih meselesidir..

Tasarım konusuna gelecek olursak güzel bir görünüme sahip olması tabiki iyi birşey.Bunun yanında dış yapısının hangi maddeyle kaplandığıda çok önemli bir husus.Örnek verecek olursak; alüminyum kaplamaya sahip bir tablette ısınma sorunu az olacaktır.Bunun sebebi ısının alüminyum üzerinde yayılmasıdır.

Peki ağırlık ?

Bu tamamen kullanıcının hissiyatına kalmış bana 500 gram tablet ağır gelir sana gelmez veya tam tersi.Ama hafif tabletler her zaman tercih edilir.

7 inç > 200-250 gram

8 inç > 200-350 gram

9,7 inç – 10,1 inç> 400-600 gram

Çin malı bilinmeyen markalara neden karşı çıkıyorsunuz?

Aslında karşı çıkmıyoruz,uyarıyoruz.Fiyatı ucuz diye aldığınız tableti 1 ay kullanamadan çöpe atmanızı istemeyiz.Bilindik markalarda fiyat-performans ürünleri üretiyor.100 lira fazla verip sağlam bir ürün almanızı öneririz.

Marka önerisi >>Apple,Samsung,Asus,Dell,Exper,Reeder,Toshiba,Lenovo,Sony,Vestel,Acer

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