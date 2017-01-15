Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

15 Ocak 2017 52 Görüntüleme
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Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise bütçe dostu ve fiyat/performans tabletlerini sıralayacağım.

Öncelikle Android mi yoksa Windows mu? Bugün Android işletim sistemli 200-400 ₺ arası tabletleri yazacağım.

1-) Fluo Live 4G
Fluo, Türkiye pazarına neredeyse yeni yeni giren bir marka. Eğer bütçeniz 275₺ arası ise bu tableti şiddetle öneririm. Bu tabletin en güzel yanı ise sim kart desteği olması. Bataryası ise ideal.m_fluo-live-4g-1
Özellikleri:
8” IPS LCD Ekran
4000 mAh batarya
Android 5.1 Lollipop işletim sistemi
MediaTek MT8735P yonga seti
ARM Cortex A53 1.0GHz Quad-Core
Mali-T720 MP2 GPU
1 GB LPDDR3 RAM
8 GB dahili hafıza (Eğer 16 GB hafıza kartı alırsanız iyi olabilir.)
3.2 MP arka, 1.3MP ön kamera
802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/EBS4Iv

2-) reeder A8i Quad
reeder markasını duymayan kalmamıştır herhalde. Markanın bu tableti ise Fluo Live 4G‘den sonra alabileceğiniz en iyi tablet. Peki bu tableti neden alasınız, sebebi ise tabletin bataryası ve hafızasının dolu dolu olması. m_reeder-a8i-quad-1Özellikleri:
7.85” IPS LCD Ekran
4000 mAh batarya
Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi (5.1’e yükseltilebiliyor.)
İntel Atom Z3735F Quad-Core işlemci 1.33GHz (Azami 1.83GHz)
İntel HD Graphics GPU
1 GB DDR3L-RS RAM
16 GB dahili hafıza
5 MP arka, 2 MP ön kamera
802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/vF3aoz

3-) Navigasyonlu tablet: Ezcool M5
Aracınıza navigasyonlu tablet almak istiyorsanız ve ucuz olsun istiyorsanız bu tablet tam sizlik. Kullanılışlı arayüzü ile kolay kolay alışabileceğinizi düşünüyorum.m_ezcool-m5-1
Özellikleri:
7” TFT LCD Ekran
2500 mAh batarya
Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi
ARM Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz
Navigasyon özelliği
Mali-450 MP4 GPU
1 GB DDR3 RAM
8 GB dahili hafıza
2 MP arka, 0.3 MP ön kamera
802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/6QYIrY

4-) Bir Lenovo eseri: TAB-2 A7-30
Lenovo’nun bu modeli bize çok şey vadediyor. Cihazın en beğendiğim yanı Dolby ses sistemi bulundurması. Eğer alacaksanız gözünüzü kırpmadan alabilirsiniz.m_lenovo-tab-2-a7-30-1

Özellikleri:
7” IPS LCD Ekran
3450 mAh batarya
Android 4.4 KitKat işletim sistemi (Android 5.0’a yükseltilebilir durumda.)
ARM Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz işlemci
Mali-450 MP4 GPU
1 GB LPDDR3 RAM
16 GB dahili hafıza
2 MP arka, 0.3 MP ön kamera
802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/5qNpIh

5-) Bir ALCATEL tableti: Pixi 4
189₺’ye alabileceğiniz en iyi tabletlerden biri. Kesinlikle tavsiye ederim.
volcano_black
Özellikleri:
ARM Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz işlemci
2580 mAh batarya
Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi
7” TFT LCD Ekran
Mali-400 MP GPU
1 GB LPDDR3 RAM
8 GB dahili hafıza
802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0
IPX2 Suya dayanıklılık, IP5X toza dayanıklılık.

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/3bszCO

Bugünlük benden bu kadar, yarın Windows tablet önerileriyle karşınızdayım 🙂

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Tablet Alacaklara Tavsiyeler!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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