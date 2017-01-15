Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise bütçe dostu ve fiyat/performans tabletlerini sıralayacağım.

Öncelikle Android mi yoksa Windows mu? Bugün Android işletim sistemli 200-400 ₺ arası tabletleri yazacağım.

1-) Fluo Live 4G

Fluo, Türkiye pazarına neredeyse yeni yeni giren bir marka. Eğer bütçeniz 275₺ arası ise bu tableti şiddetle öneririm. Bu tabletin en güzel yanı ise sim kart desteği olması. Bataryası ise ideal.

Özellikleri:

–8” IPS LCD Ekran

–4000 mAh batarya

–Android 5.1 Lollipop işletim sistemi

–MediaTek MT8735P yonga seti

–ARM Cortex A53 1.0GHz Quad-Core

–Mali-T720 MP2 GPU

–1 GB LPDDR3 RAM

–8 GB dahili hafıza (Eğer 16 GB hafıza kartı alırsanız iyi olabilir.)

–3.2 MP arka, 1.3MP ön kamera

–802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/EBS4Iv

2-) reeder A8i Quad

reeder markasını duymayan kalmamıştır herhalde. Markanın bu tableti ise Fluo Live 4G‘den sonra alabileceğiniz en iyi tablet. Peki bu tableti neden alasınız, sebebi ise tabletin bataryası ve hafızasının dolu dolu olması. Özellikleri:

–7.85” IPS LCD Ekran

–4000 mAh batarya

–Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi (5.1’e yükseltilebiliyor.)

–İntel Atom Z3735F Quad-Core işlemci 1.33GHz (Azami 1.83GHz)

–İntel HD Graphics GPU

–1 GB DDR3L-RS RAM

–16 GB dahili hafıza

–5 MP arka, 2 MP ön kamera

–802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/vF3aoz



3-) Navigasyonlu tablet: Ezcool M5

Aracınıza navigasyonlu tablet almak istiyorsanız ve ucuz olsun istiyorsanız bu tablet tam sizlik. Kullanılışlı arayüzü ile kolay kolay alışabileceğinizi düşünüyorum.

Özellikleri:

–7” TFT LCD Ekran

–2500 mAh batarya

–Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi

–ARM Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz

–Navigasyon özelliği

–Mali-450 MP4 GPU

–1 GB DDR3 RAM

–8 GB dahili hafıza

–2 MP arka, 0.3 MP ön kamera

–802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/6QYIrY

4-) Bir Lenovo eseri: TAB-2 A7-30

Lenovo’nun bu modeli bize çok şey vadediyor. Cihazın en beğendiğim yanı Dolby ses sistemi bulundurması. Eğer alacaksanız gözünüzü kırpmadan alabilirsiniz.

Özellikleri:

–7” IPS LCD Ekran

–3450 mAh batarya

–Android 4.4 KitKat işletim sistemi (Android 5.0’a yükseltilebilir durumda.)

–ARM Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz işlemci

–Mali-450 MP4 GPU

–1 GB LPDDR3 RAM

–16 GB dahili hafıza

–2 MP arka, 0.3 MP ön kamera

–802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/5qNpIh

5-) Bir ALCATEL tableti: Pixi 4

189₺’ye alabileceğiniz en iyi tabletlerden biri. Kesinlikle tavsiye ederim.



Özellikleri:

–ARM Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz işlemci

–2580 mAh batarya

–Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

–7” TFT LCD Ekran

–Mali-400 MP GPU

–1 GB LPDDR3 RAM

–8 GB dahili hafıza

–802.11 b/g/n Wi-Fi Bluetooth 4.0

–IPX2 Suya dayanıklılık, IP5X toza dayanıklılık.

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/3bszCO

Bugünlük benden bu kadar, yarın Windows tablet önerileriyle karşınızdayım 🙂