Super Mario Run 50 Milyon İndirmeye Ulaştı!

Pokémon GO gibi çıktığı anda dünyayı kasıp kavuran, Super Mario Run, 50 Milyon indirmeye ulaştı!

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Nintendo, 50 Milyon’un şerefine oyunu indirenlere ’10 Ralli” biletini bedava verecek.

Ancak Nintendo’nun işleri iyi gidiyor sanmayın çünkü oyunun tüm seviyelerini oynayabilmeniz için 9.99 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekmekte. Tabii ki de Mario fanları için bu mebla çok az.

Analiz şirketi App Annie, Mario Run’ın 3 günde 37 milyon kez yüklenmesine rağmen Nintendo’ya sadece 14 milyon dolar kazandırdığını söyledi. Ancak oyunun piyasaya çıktığından itibaren Nintendo, hisselerinde %14 gibi bir değer kaybı yaşamış. Ancak işler Pokémon GO gibi giderse kısa zamanda yükselen indirme grafikleri bir anda düşebilir.