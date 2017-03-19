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Spotify’ın Ücretsiz Sürümünü Kullananlar Dikkat!

19 Mart 2017 1 Görüntüleme

Tam 50 milyon premium üyeye sahip olan popüler müzik dinleme sitesi Spotify, artık ücretsiz kullanıcıları için müzik dinlemede kısıtlama koyuyor. Spotify’ın sahip olduğu müzik lisanslarının sona ermeye başlaması ile birlikte, The Verge’ün söylediğine göre, belirli albümleri Spotify Premium almadan dinleyemeyeceğiz.

Şu anlık ücretsiz Spotify’ın tüm müzikleri hem ücretsiz hesaplara hem de premium hesaplara sunulmuş durumda. Aylık olarak üyelik ücretini kabul edenler, çevrimdışı müzik dinleme, sınırsız şarkı seçimi gibi özelliklere sahip oluyorlar.

Her ne kadar bu kısıtlama, Spotify tarafından onaylanmasa da yakında gerçekleşeceği söylentilerin arasında.

Bir önceki yazımız olan Türk Telekom ile Avea Baz İstasyonu İçin Ortak Oluyor! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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Spotify’ın Ücretsiz Sürümünü Kullananlar Dikkat!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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