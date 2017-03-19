Spotify’ın Ücretsiz Sürümünü Kullananlar Dikkat!

Tam 50 milyon premium üyeye sahip olan popüler müzik dinleme sitesi Spotify, artık ücretsiz kullanıcıları için müzik dinlemede kısıtlama koyuyor. Spotify’ın sahip olduğu müzik lisanslarının sona ermeye başlaması ile birlikte, The Verge’ün söylediğine göre, belirli albümleri Spotify Premium almadan dinleyemeyeceğiz.

Şu anlık ücretsiz Spotify’ın tüm müzikleri hem ücretsiz hesaplara hem de premium hesaplara sunulmuş durumda. Aylık olarak üyelik ücretini kabul edenler, çevrimdışı müzik dinleme, sınırsız şarkı seçimi gibi özelliklere sahip oluyorlar.

Her ne kadar bu kısıtlama, Spotify tarafından onaylanmasa da yakında gerçekleşeceği söylentilerin arasında.

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