Teknoloji Haberleri

Sony Xperia XZ Premium ve Sony Xperia XZs Özellikleri

4 Mart 2017 6 Görüntüleme , ,

’nin yeni üst seviye modelleri Xperia XZ Premium ile Xperia XZs’i  MWC 2017’de duyuruldu. Peki Xperia XZ Premium ile Xperia XZs ve orta segment olan Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultranın özellikleri neler ?

Xperia XZ Premium ve Xperia XZs Özellikleri

Xperia XZ Premium ile Xperia XZs telefonlarında RAM boyutu ve İşlemci değeri ilk göze çarpan özellikler arasında. XZ ve S modellerinde 4 GB RAM kullanılmış. XZ modelide Galaxy S8`de olduğu gibi 4 GB RAM,Snapdragon 835 işlemci kullanmış. İki telefon arasında özellik olarak çok bir fark yok ama XZs, XZ nin kardeşi gibi duruyor. S nin artı özelliklerini sıralarsak Xperia XZ, S serisine göre daha ağır ve daha büyük. Yani S serisi daha hafif ve elde taşınabilir.Ancak iki telefonda bana göre ağır. XZs modelinde ekran çerçeve oranı daha yüksek yani bu modeli aldığınızda daha büyük bir ekran sahibi oluyorsunuz. Bu iki telefon arasında işlemci,hafıza boyutu, batarya kapasitesi farkı var. İşlemci olarak XZ modelinde Snapdragon 835 işlemci varken, XZs modelinde Snapdragon 820 işlemci kullanılmış. Dahili depolama alanında XZ modelinde 64 GB hafıza varken XZs modelinde 32 GB hafıza kullanılmış. XZ modelinde 3230 MAh batarya kullanılırken XZs modelinde 2900 MAh batarya kullanılmış. Bu iki telefon arasındaki diğer farkları görmek isterseniz aşağıya eklemiş olduğum resim size yardımcı olacaktır.

XZ Görselleri

 

Bir önceki yazımız olan Motorola G5 ve Motorola G5Plus Özellikleri başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Sony Xperia XZ Premium ve Sony Xperia XZs Özellikleri
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