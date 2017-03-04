Sony Xperia XA1 ve XA1 Ultra Teknik Özellikleri

Sony`nin MWC`de tanıtılan telefonları arasında Sony Xperia XA1 ve abisi XA1 Ultra var. İki telefon benzer olarak 4 GB RAM taşıyor.
Sony Xperia XA1 Teknik Özellikleri
EKRAN
- Bildirim Işığı (LED) Var
- Ekran Boyutu 5.0 İnç
- Ekran Çözünürlüğü 720×1280 (HD)
- Piksel Yoğunluğu 294 PPI
- Ekran Teknolojisi IPS LCD
- Ekran Özellikleri Çizilmeye Dirençli CamMulti Touch
- Ekran Dayanıklılığı Corning Gorilla Glass
- Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran
- Renk Sayısı 16 Milyon
- Ekran / Gövde Oranı 70.94 %
BATARYA
- Batarya Kapasitesi2300 mAh
- ŞarjUSB Type-C
- Batarya TeknolojisiLithium Ion (Li-Ion)
- Değişir BataryaYok
- Batarya ÖzellikleriHızlı ŞarjPump Express Plus (PE+) 2.0
KAMERA
- Kamera Çözünürlüğü23 MP
- Kamera Özellikleri
- Coğrafi konum etiketlemDijital görüntü sabitleyici Elle Odaklama Fiziki Denklanşör Tuşu Gülümseme yakalama HDR Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus)Hızlı Çekim (0.6 sn)Hızlı OdaklamaOdak TakibiOtomatik odaklama Panorama Sony Exmor RS Sensör Sony Exmor RS Sensör (IMX258)Sony G Lens Temiz Görüntü Yakınlaştırma (5x Zoom)Yüz tanıma Zamanlayıcı
- Flaş LED
- Diyafram AçıklığıF2.0
- Odak Uzaklığı24 mm
- Kamera Sensör Boyutu1/2.3
- Video Kayıt Çözünürlüğü1080p (Full HD)
- Video FPS Değeri30 fps
- Video Kayıt ÖzellikleriGörüntü SabitlemeHDR
- Ön Kamera Çözünürlüğü8 MP
- Ön Kamera Video Çözünürlüğü1080p
- Ön Kamera FPS Değeri30 fps
- Ön Kamera Diyafram AçıklığıF2.0
- Ön Kamera Sensör Boyutu1/4
- Ön Kamera Özellikleri
- Geniş AçılıGörüntü Sabitleme
- HDRISO 3200
- Otomatik Odaklama
- Sony Exmor R Görüntü Sensörü
- Zamanlayıcı (self-timer)23mm
DONANIM
- Yonga Seti (Chipset)MediaTek MT6757 (Helio P20)
- Ana İşlemci (CPU)Octa-Core 2.3 GHz ARM Cortex-A53
- CPU Frekansı2.3 GHz
- CPU Çekirdeği8 Çekirdek
- İşlemci MimarisiARMv8-A (64-bit)
- 1. Yardımcı İşlemciQuad-Core 1.6 Ghz ARM Cortex-A53
- Grafik İşlemcisi (GPU)Mali-T880 MP2
- GPU Frekansı900 MHz
- Bellek (RAM)3 GB
- RAM Frekansı (Maks.)933 MHz
- Dahili Depolama32 GB
- Dahili Depolama BiçimieMMC
- Hafıza Kartı DesteğiVar
- Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi256 GB
TASARIM
- Boy145 mm
- En67 mm
- Kalınlık8 mm
- Ağırlık143 Gram
Sony Xperia XA1 Görselleri
Sony Xperia XA1 Ultra Teknik özellikleri
EKRAN
- Ekran Boyutu6.0 İnç
- Ekran Çözünürlüğü1080×1920 (FHD)
- Piksel Yoğunluğu367 PPI
- Ekran TeknolojisiIPS LCD
- Ekran ÖzellikleriÇizilmeye Dirençli CamMulti Touch
- Ekran DayanıklılığıCorning Gorilla Glass
- Dokunmatik TürüKapasitif Ekran
- Renk Sayısı16 Milyon
- Ekran / Gövde Oranı76.14 %
BATARYA
- Batarya Kapasitesi2700 mAh
- ŞarjUSB Type-C
- Batarya TeknolojisiLithium Ion (Li-Ion)
- Değişir BataryaYok
- Batarya ÖzellikleriHızlı ŞarjPump Express Plus (PE+) 2.0
KAMERA
- Kamera Çözünürlüğü23 MP
- Kamera Özellikleri
- Coğrafi konum etiketleme
- Dijital görüntü sabitleyici
- Elle Odaklama
- Fiziki Denklanşör Tuşu
- Gülümseme yakalama
- HDR Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus)
- Hızlı Çekim (0.6 sn)Hızlı Odaklama
- Odak Takibi Otomatik odaklama
- Panorama
- Sony Exmor RS Sensör Sony Exmor RS Sensör (IMX258)
- Sony G Lens
- Temiz Görüntü Yakınlaştırma (5x Zoom)
- Yüz tanıma
- Zamanlayıcı
- Flaş LED
- Diyafram AçıklığıF2.0
- Odak Uzaklığı24 mm
- Kamera Sensör Boyutu1/2.3
- Video Kayıt Çözünürlüğü1080p (Full HD)
- Video FPS Değeri30 fps
- Video Kayıt ÖzellikleriGörüntü SabitlemeHDR
- Ön Kamera Çözünürlüğü16 MP
- Ön Kamera Video Çözünürlüğü1080p
- Ön Kamera FPS Değeri30 fps
- Ön Kamera Diyafram AçıklığıF2.0
- Ön Kamera Sensör Boyutu1/2.6
- Ön Kamera ÖzellikleriGeniş AçılıGörüntü SabitlemeHDRISO 6400Ön Kamera için LED FlaşOptik Görüntü SabitleyiciOtomatik Odaklama Sony Exmor R Görüntü Sensörü Zamanlayıcı (self-timer)23mm
TEMEL DONANIM
- Yonga Seti (Chipset)MediaTek MT6757 (Helio P20)
- Ana İşlemci (CPU)Octa-Core 2.3 GHz ARM Cortex-A53
- CPU Frekansı2.3 GHz
- CPU Çekirdeği8 Çekirdek
- İşlemci MimarisiARMv8-A (64-bit)
- 1. Yardımcı İşlemciQuad-Core 1.6 Ghz ARM Cortex-A53
- Grafik İşlemcisi (GPU)Mali-T880 MP2
- GPU Frekansı900 MHz
- Bellek (RAM)4 GB
- RAM TipiLPDDR3
- RAM KanallarıTek Kanal
- RAM Frekansı (Maks.)933 MHz
- Dahili Depolama32 GB
- Dahili Depolama BiçimieMMC
- Hafıza Kartı DesteğiVar
- Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi256 GB
- Diğer Hafıza Seçenekleri32/64GB Depolama seçeneği var
TASARIM
- Boy165 mm
- En79 mm
- Kalınlık8.1 mm
- Ağırlık188 Gram
- Renk SeçenekleriAltınGümüşPembeSiyah
AĞ BAĞLANTILARI
- 2GVar
- 2G Frekansları850 MHz900 MHz1800 MHz1900 MHz
- 2G TeknolojisiEDGEGPRSGSM
- 3GVar
- 3G Frekansları850 MHz900 MHz1900 MHz2100 MHz
- 3G İndirme42.2 Mbps
- 3G Karşıya Yükleme5.76 Mbps
- 3G TeknolojisiHSPA+
- 4GVar
- 4G İndirme150 Mbps
- 4G Karşıya Yükleme50 Mbps
- 4G TeknolojisiLTE (Cat.4)
- 4.5G DesteğiVar
İŞLETİM SİSTEMİ
- İşletim SistemiAndroid
- İşletim Sistemi VersiyonuAndroid 7.0 (Nougat)
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
- Wi-Fi Kanalları802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi ÖzellikleriDLNADual-BandMiraCastWi-Fi DirectWi-Fi Hotspot
- NFCVar
- Bluetooth Versiyonu4.2
- Bluetooth ÖzellikleriA2DPaptX
- KızılötesiYok
- Navigasyon ÖzellikleriA-GPSGLONASS
ÇOKLU ORTAM
- Ses Çıkışı3.5 mm
ÖZELLİKLER
- Suya DayanıklılıkYok
- Toza DayanıklılıkYok
- 3G Görüntülü KonuşmaYok
- Bildirim Işığı (LED)Var
- Servis ve UygulamalarClearAudio+Google CastGürültü Önleyici İkinci MikrofonNXP Smart AMPSony AR EffectTek Elde Kullanım Modu
- AksesuarBluetooth® Headset with Speaker SBH56Quick Charger UCH12WStyle Cover Stand SCSG40
DİĞER BAĞLANTILAR
- USB Versiyonu2.0
- USB Bağlantı TipiUSB Type-C
- USB ÖzellikleriUSB Tethering
- Hat SayısıTek Hat
- SIMNano-SIM (4FF)
TEMEL BİLGİLER
- Çıkış Yılı2017
- Duyurulma Tarihi 27/02/2017
- Durum
Henüz Ülkemizde Satışı Yok
Sony Xperia XA1 Ultra Görselleri
Bir önceki yazımız olan Motorola G5 ve Motorola G5Plus Özellikleri başlıklı makalemizde motorola g5, motorola g5 özellikleri ve motorola g5 plus hakkında bilgiler verilmektedir.