sniper ghost warrior 3

Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz konu belki birçok site tarafından çok daha önceleri incelemeye alınmış bir konudur. Bizim bu oyunu incelememizdeki neden ise siz değerli takipçilerimize hazırlamakta olduğumuz bir sürprizden dolayıdır.

Bilindiği üzere, Cl Games tarafından geliştirilip piyasaya sürülmeye hazır halde bekleyen bu oyun Sniper serisinin belki de en çok beklenen ve üzerinde en çok konuşulacak oyunlarından biridir. Bugün sizlerle beraber bu oyunun inceleme ve ileriki zamanlarda yapmayı planladığımız sürprize eklememize etken olan bazı özelliklerinden bahsedicez.

İlk olarak bahsedeceğimiz konu oyunun haritası olacak. Nitekim geliştirici firma, Sniper serisinde ilk kez 27 km²’lik devasa bir açık dünya haritasıyla, oyun severlere doyumsuz bir seri sunmakta. Bu devasa harita,15 saati ana görevler ve 20 saati ara görevler olmak üzere toplamda 35 saatlik görevler için benzersiz bir çevreye sahip.

Gel gelelim oyunun diğer tüm seriden ayrılan özelliklerine. Oyunun fragmanlarında ve yayımlanan resimlerde görmüşsünüzdür. Ana karakterimiz kırmızı bir arazi aracı kullanıyor. Bu işte bir iş var diyenleriniz vardır kesin ama bu işte hiçbir iş yok. Sonuçta devasa bir haritadan bahsederken ve bu haritadaki sayısız görevleri göz önünde bulundururken böyle bir geliştirmenin de zaten olması gerekiyordu aslında.

Bu özelliği oyunu biraz far cry tarzına çevirdiğini söyleyebiliriz. Fakat şirketin bizlere bununla ilgili sürprizini duyunca bu düşüncemizde ortadan kalktı ne yalan söyleyelim. Geliştirici firma tarafından tanıtılan oyunda aracı kendiniz geliştirebilirsiniz. Oyun içinde hazırlanmış bazı modlardan faydalanarak kullandığınız aracınızı yükseltebilir, çeşitli eklemeler yapabilirsiniz.

Ancak uyarmakta fayda var, arabaya binip gönlünüzce gezebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü oyunun isminden de anlaşılacağı üzere bu oyunda görünmez olmak esastır. Eğer araba gibi bir kolaylıktan faydalanmak isteyecek olursanız, zorlu araziler ve düşman devriyeleri sizleri bekliyor olacak. Ayrıca oyuna gerçeklik katan çevredeki siviller de bir başka artı özellik oluyor.

Firmanın bizlere sunduğu diğer yenilik ise Drone’la gözetleme. Söylediğimiz gibi devasa ve bir okadar da zorlu arazileri olan oyunda karakterin gidemediği yerlerde veya görünmeden bilgi toplama işlerinde yardımcı olması için karakterimizin sırtında son teknoloji bir drone mevcut. Bu sayede arazinin gidişatını, görev alanındaki düşman birliklerini ve birçok bilgiyi görünmeden ve zorlanmadan öğrenebilirsiniz.

Tabi oyunla ilgili özellikler ve özelliklerin incelenmesi say say bitmez o yüzden hemen diğer konu olan silahları incelemeye geçelim. Oyunda karakterimize tahsis edilmiş 6 ana silah bulunmakta. Ayrıca da mağaza sistemi ve görev esnasında çevredeki kutulardan, sığınaklardan ve öldürülen düşmanlardan da silah elde etmek mümkün. Araçta olduğu gibi silahlarda da yükseltme ve kişiselleştirme mümkün.

Ayrıca bu seride göreceğimiz bir başka özellik de izleri takip edebilme ve yardımcı görseller. Bu özellik karşımıza ilk Assassin’s Creed’de karşımıza çıkmış bir özellikti. Bu oyunda da yine ona benzer şekilde ayak izleri tırmanma ve pusu yerlerini gösteren hayali bir karakter ve işaretler mevcut.

Ana Silah Çeşitleri:

PSCR A3

Uzun menzilli anti-personel tüfeği olarak tasarlanan silah PSCR tüfek sistemi ile üretilmiş ve hassas olmasına rağmen sert operasyonel ortamlarda kendini muhafaza edebilmektedir. Geliştirilmiş etkili menzilinden dolayı keskin nişancı tüfeği olarak tasarlanmıştır. Menzili ve sessizliğiyle ön planda olan silahın haliyle taşınabilirliği biraz zorlanıyor.

SK-SLR 78

Uzun adı Simonov-Konstantinov Self-Loading Rifle (Simonov-Konstantinov Self-Loading Tüfeği) olan bu tüfek, uzun menzilli destek silahı olarak tasarlanmıştır. Güvenirliği ve etkililiği bakımından katıldığı yarışmalarda rakiplerini geride bırakmıştır.

LF A1

Askeri ekipmanlara karşı tasarlanmış olan yarı otomatik tüfektir. 50 kalibrelik çekirdeğiyle en ağır gövde zırhlarını bile pasif bırakan bu silah çok amaçlı raylı sistemle donatılmış olup, çeşitli donanımlara da olanak sağlamaktadır.

Source 12 Shotgun

Yarı otomatik olan bu tüfek 8 saniyede 30 mermi atabilecek kabiliyette. Hava soğutma özelliğine sahip tüfek sınıfının en sessiz ve uzun menzilli silahlarından biri.

EM4 Carbine

5.56 × 45 mm NATO, hava soğutmalı, doğrudan çarpma gazlı, dergi beslemeli karabina. 14.5 inç’lik varilde ve teleskopik bir stoğa sahip. Birleşik devletler ordusunun en popüler silahlarından olan bu tüfek hem atışta hem de taşınabilirlik olarak büyük olanak sağlıyor.

Mark 21 SOC

Sadece bir tabanca değil, tam bir silah sistemi. Eşdeğer yarı otomatik tabancadan, lazer hedefleme modülünden ve susturucudan oluşur. Orta mesafe menzil, taşınabilirlik bakımından yetenekli olan bu silahı 1990’lı yıllarda Özel Operasyon Komutanlığı bu sistemi özel operasyonlar birimleri için benimsedi.

Her yönüyle oldukça üstün özelliklere sahip olan bu serinin geliştirmeleri bu kadarla da kalmıyor tabi. Yüksek çözünürlüklü grafik özelliklerine sahip oyun 4 Nisan 2016 tarihinde hem pc, hem ps4, hem de xbox’da oyun severlerle buluşacak. Steam üzerinden ön sipariş almak mümkün. Oyunun pc için minimum sistem gereksinimleri: