Bir olay canınızı mı sıktı,kafa dağıtmanız için oyun mu arıyorsunuz ?

O zaman bu haberimiz sizi fena halde etkileyecek

1)Goat Simulator

Bir keçi olarak oynadığımız oyunda görebileceğiniz bir çok absürt olayı yaşama imkanı veren ,herşey’e kafa atma imkanı ,trambolin’den zıplamak,şeytan ayini ,arabalara kafa atmak v.b. birçok olayı yansıtan ,gizemle dolu, kırıp döktüğümüz oyundur .Tam bir stres atma oyunudur



2)Garry’s Mod

Mizahsen bir fizik motoruna sahip olan garry’s mod “oyun içinde oyun” kavramını en çok hak eden oyundur.Gerek oyun modların’ın çokluğu gerek single modları ile sıkılmadan oynayabileceğiniz oyunlardandır .Oyun modların’da Prophunt,Murder,Deatrun güzel oyun modlarıdır.

3)I,Zombie

Zombi olarak oynadığımız bu oyunda her bölümde kendi zombi ordumuzu kurmaya çalışıp askerleri zombi yapmaya çalışıyoruz taktiksel olarak zorluğu olan bir oyun .Görüntülere önem verilmez ise oyun’un zevkini kat ve kat yaşarsınız ve sıkıntı diye bir şeyin kalmadığını görürsünüz

4)Super Meat Boy

Köfte gibi olan karakteri canlandırdığımız bu oyunda çok zor seviyeler bulunmakta .Bazen bir bölümde onlarca defa ölüyorsunuz ama oyunun hızlı atmosferi size her öldüğünüzde “devam devam” çağrıları vererek size bölümü geçene kadar başka hiç bir şey düşündürtmüyor

5)Surgeon Simulator

Bir doktorsunuz ve sadece sol elinizi kullanarak ameliyat yapmak zorundasınız.Oyunun zorluğu burada en büyük etkenlerden,getirilen hastayı ameliyat etme isteğinizin yanı sıra içinizdeki caniyi ortaya çıkartma vakti .Elinizde cerrahi aletlerin çoğu var ne yapacağınız size kalmış …

Bu makalemin de sonuna gelmiş bulunmaktayım sonraki makalem de görüşene dek esen kalın.

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