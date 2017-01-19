Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı ki “bilgi paylaşıldıkça çoğalan ve değeri artan bir hazinedir“.Websitesi açmak isteyenler veya websitesi olanlar için seo uyumlu makale konusuna değineceğim.

18 Ocak 2017 Saat 03:00 sularında yazmaya başladığım bu makalemde blog yazılarınızda kaliteyi arttıracak, mevcut makalelerinizde iyileştirmeler yaparak birden fazla kelimeden ziyaretçi çekerek arama motoru sıralamalarınızı yükselteceksiniz.Bu makalemde benim önerilerimle yazacağınız içeriklerin %100 oranında google sıralamalarında üst sıralarda yer alacağının ve zaman içerisinde yükseleceğinin garantisini veriyorum.Her zaman savunduğum düşünce içeriğin doğal olması ve google’ın isteklerine cevap vermesidir.Google ziyaretçi odaklı geliştirmeler yaptığı için en uygun içerik modelinin; ziyaretçinin arayıp en kolay şekilde bulabileceği şekilde olmasını istiyor.

Seo uyumlu makale üreterek googleda üst sıralara çıkmanın yollarını en ince ayrıntısına kadar yazdım.

Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ?

Bloglarımızda hepimizin hedefi yazmış olduğumuz makalelerin googleda üst sıralara çıkmasıdır.Sonuç itibariyle googleda üst sıralarda yer almak = daha fazla ziyaretçidir.Sitemize giren ziyaretçi fazla olursa mevcut sıralamamız daha iyi bir konuma gelir ve reklam kazançlarımız artar.Aslına bakarsanız şuana kadar çoğu insan yazılan makalelerin üst sıralarda çıkabilmesi için sitenin yaşının büyük olması, otoritesinin sağlam olması vb konuları ortaya atıyor.Googleda ilk sıralar kendini kanıtlamış sitelerin yeridir.Kendini kanıtlama konusu

makalenin ziyaretçilere verdiği doğru bilgi ve sitenin genel olarak geniş otoriteye sahip olması olabilir.

Google’da üst sıralarda yer almak için öncelikle başlık ve url yapınızın uygun olması lazım.Bu makalemden örnek verecek olursak ben başlığımı seo uyumlu makale veya seo uyumlu makale nasıl yazılır yapabilirdim.Ama ben bunları tercih etmeyerek daha ilgi çekici ve geniş bir başlık olan Seo Uyumlu Makale Yazmak ve Google’da İlk Sayfada Çıkmak İçin İpuçları başlığını tercih ettim.Google son algoritma güncellemelerinden sonra direkt soru cümlesi şeklinde aranan içerikleri değilde daha çok mevcut konuyla ilgili detayların yer alabileceği başlıkları ön planda tutuyor.Başka bir örnek vermek gerekirse “elmanın faydaları nelerdir” gibi bir başlık yazmak yerine daha kesin sonuçlar alabilmek ve ziyareçiye kaliteli cevaplar verebilmek için “elmanın yemenin sağlık açısından 10 faydası“,”aç karnına elma yemenin faydaları“,”elmanın sağlık açısından faydaları nelerdir” gibi türlü türlü başlıkları tercih edebilirsiniz.Bu zamana kadar bir çok makale hazırladım ve gördüm ki google direkt temelde yazılan soru başlıklarını direkt ziyaretçiden prim sağlamak amacıyla yazılıyormuş gibi görüyor ve olduğundan daha az değer gösteriyor.

Başlık yapısına dikkat edilmeli

Başlık ve URL yapısı aynı olmalı > /baslik-ve-url-yapisi-ayni-olmali GİBİ 🙂



Anahtar Kelime Analizi Yapın

Bu makalemi hazırlamadan önce günlerce kelime analizi yaptım.Tabi her dakika anahtar kelime bulmak için uğraşmadım ama aklıma gelen tüm kelimeleri bir yere not aldım.Sizde bu şekilde notlar alabilirsiniz.Seo uyumlu makale nasıl yazılır ? temel başlığımla ilgili alternatif anahtar kelimeler bulmam gerekiyordu.Çünkü alternatif anahtar kelimeler bulmazsam makalem kaliteye ulaşamayacak ve üst sıralar tamamen hayal olacaktı.Bu analiz arama motorları üzerinde 1 taşla 5 kuş vurmak gibi birşey 🙂 Eğer ki alakalı anahtar kelimeleri makaleniz içerisinde uygun yerlerde kullanırsanız google size mükafatınızı veriyor.

Öncelikle yazacağınız bir konu belirleyin ve daha sonra bu konuyu google üzerinde aratın.Bir bakın bakalım rakipleriniz nasıl yazmış ?

Yüzlerce farklı içerik göreceksiniz sizin için ilk 2 sayfadaki içerikleri kontrol etmek çok faydalı olacaktır.Rakiplerinizin makalelerinde hangi anahtar kelimeler var ? bunları bir yere güzelce not alın.Mesela seo uyumlu içerik, seo uyumlu makale, seo uyumlu makale yazmak benim alternatif anahtar kelimelerim ve bunları yazarken bile makalemde anahtar kelimelerimi kullanmış oluyorum.Yani bunların hepsi bana kocaman bir + olarak dönecek 🙂 Önemli olan diğer konu ise insanların Google’da başlığınızı başka nasıl aramış olduklarıdır.Google’a elmanın faydaları yazdım ve en aşağıya indim.İnsanların farklı aramalarına göz attıktan sonra makalemin içerisinde kullanacağım kelimeleri belirledim.

Anahtar kelimelerinizin analizini yapın

Alternatif anahtar kelimelerinizi rakiplerinizden inceleyin

Google’dan insanların aynı konu üzerinde nasıl aramalar yaptığını kontrol edin.

http://keywordtool.io/ aracından alternatif kelimeler edinin.

Aranma Hacimlerini Kontrol Edin

Kelimelerin anahtar hacimlerini kontrol etmek için en ideal araç hiç şüphesiz “Keyword Planner“dir.Bu araça girdiğinizde aşağıdaki kısıma tıklayarak aranma hacimlerini öğrenebilirsiniz.Aşağıdaki anahtar kelimenin aranma hacmine baktığımızda en az aylık ortalama 10.000 aranması varmış.Bu çok iyi bir rakam ve tercihler arasına konulabilir.

Şunuda unutmayın seçmiş olduğunuz anahtar kelimelerde ilk sayfalarda yılların haber siteleri taht kurmuş olabilir.Benim tavsiyem bu noktada anahtar kelime çeşitliliğini arttırarak birden fazla kelimeden hit çekmek ve asıl kelimede çıtayı yükseltmek olacaktır.

Doğru Alt Başlık Seçimi Yapın

Üreteceğiniz içeriğin 1 adet ana başlığı bulunmaktadır.Ziyaretçinin karşısına hızlı bir şekilde çıkıp doğru bilgiyi sunmak istiyorsak içeriklerimizde mümkün oldukça en ince detaya inerek açıklamalar yapmak zorundayız.Bu detaylara inmek için alt başlıkları kullanacağız.Mesela bu makalemde seo uyumlu makale nasıl yazılır ? diye bir alt başlık yaptım ve bunu H2 etiketi atayarak yaptım.Ana başlığımız H1 etiketidir.Alt başlıklarımızı önem sırasına göre H2 – H3 olarak yapmanızı öneriyorum.Ben bu alt başlığını seçerek asıl meseleyi makalemde anlatmak istiyorum.Buradada başlığı geniş tutup içeriğe önem vermenin olumlu sonuçlarına değinmiş oldum 🙂 (emin olun google bunu çok seviyor)

Uygun alt başlıklar

H etiketlerinin doğru kullanımı

Uygun ana başlık kullanımı

Anahtar Kelimelerin Yerleşimi

Analizini yaptığınız kelimelerinizi makalenin gidişatına uygun, anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde serpiştirmelisiniz.İlk paragrafa ziyaretçinin aklındaki hedef kelime girilmelidir.Bu aynı zamanda sizin içeriğinizin ana konusudur.Çok sık olmayacak şekilde makalenizin her paragrafında 2-3 adet anahtar kelime kullanmaya özen gösterin.Çeşitlilik çok önemlidir o yüzden farklı farklı kelimeler ile anlam bütünlüğünü sağlayın.

Anahtar Kelimelere Link Verilmesi

Seo uyumlu makale konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biride linklemedir.Dış link almanın etkisi kadar iç linklemenin etkiside doğru yapıldığı takdirde büyüktür.Mesela her makalenizde ana domaine veya makalenizle bağdaşan diğer makalelere link vermek yerli yerinde bir davranış olur ve site içi otoritenizi güçlendirir.Mesela ben bu makalemde seo uyumlu makale kelimeme aynı konu üzerinden link verdim.Bu şekilde iç linklemeler her zaman etkilidir.Ancak ne demiştik ? doğru kullanım olduğunda etkilidir.Çok sık linkleme yapmak ve konu ile bağdaşmayan kelimelere link vermek SPAM sebebidir.Konumuz spama gelmişken google spam cezası ile ilgili makaleme göz atabilirsiniz.(buradada alakası geçen bir makaleme link desteği sağladım.)

Makalenizi Görseller İle Destekleyin

Görsellerin Seo üzerinde etkisi çok yüksektir.Google görsellerin bulunduğu içerikleri daha açıklayıcı ve sonuca daha uygun olarak nitelendiriyor.(en azından benim tecrübelerim öyle düşünüyor) Bu sebeple uygun aralıklarla makalenizi görseller ile desteklemeniz ve bu görsellere konunuz ile alakalı başlıklar ve alt etiketi girmeniz çok fayda sağlayacaktır.

Kısa Makaleden Uzak Durun !

Evet kesinlikle seo uyumlu makale yazma konusunda kısa makaleler geri planda kalıyor.Seo’ya uygun içerik üretmek için detaylara inmeniz en uygun yoldur.Çünkü uzun makale yazdığınızda googleda ilk sayfada yer almanız hatta ilk sıraya çıkmanız daha mümkün olacaktır.Özellikle rekabetin yüksek olduğu başlıklara karşı mücadele edecekseniz kesinlikle uzun içerikten şaşmamalısınız.

Tabi uzun makale dediysemde destan yazın demiyorum.Sonuç olarak yazılarınızı okuyanlar ziyaretçileriniz olacak kesinlikle karışık makale düzeninden kaçınmalısınız onun için sık sık görseller ile desteklemeye özen gösterin.Özgün görseller ile makale kalitesi dahada artacaktır.(özgün resim hazırlamaya çok üşeniyorum)

ÖZET

Seo uyumlu makale yazarken aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmalıyız.