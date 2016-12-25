Samsung Galaxy Not 7 Felaket Saçmaya Devam Ediyor Galaxy Not 7 Wifi Agı Yüzünden Rotasını Degiştirdi.

Samsung Galaxy not 7 Tasarımından Dolayı Patlamaya Devam Ediyor Samsung Telefonu Geri İstemesine Ragmen Vermeyenler Var.Geçtiğimiz gün ABD’de Virgin America havayollarına ait bir yolcu uçağı Galaxy Note 7 yüzünden rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Kötü Bir Şaka Yapmak İsteyen Yolcu Telefınun Hotspot Adını SamsungGalaxy Note 7_1097 uçak wifi ye baglandıgı için rotası degişmiştir ama pilot sonradan fark edip Samsung Galaxy Note 7 telefona Sahip Kişiyi Yanına Çagırp Telefonu Kapatmasını istemiş.

Pilot Bi Aksilik Olmadan Uçagı Sag Salim İndirmiştir.