Samsung Galaxy S7 ve Edge Modeli İçin Android 7.0 Nougat Beta Yayınlandı!

Samsung, Kasım ayının başında Galaxy S7 ve Edge kullanıcıları için Android Nougat’ı test etmelerine olanak sağlayan Galaxy Beta programını duyurmuştu. Kullanıcılar bir süredir 7.0 Nougat Beta’yı bekliyorlardı. İşte Android 7.0 Nougat’ın görüntüleri! Güncelleme şu anda kullanıcılar için indirilebilir durumda. Ayrıca Samsung Notes, Google Play ve App Store’dan indirelebilecek. Diğer bir değişiklik ise Galaxy Experience yok.

Nougat betanın boyutu 280 MB. Eğer sizde Galaxy Beta’ya kayıt yaptırdıysanız muhtemelen size de gelecektir. Ancak kayıtlar durduruldu maalesef. Final sürümü önümüzdeki haftaya gelebilir.