Samsung Galaxy S8+’ın İşte Pil Ömrü

Geçtiğimiz günlerde büyük bir sesle piyasaya giriş yapan Samsung markasının yeni serisi olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ açıklandı. Çıkan bu üst seviyeli akıllı telefon modelleri ile ilgili detaylar gün geçtikçe gelmeye başladı. Bugün ise Samsung Galaxy S8+’ın pil ömrü ile ilgili bazı detaylar karşımıza geldi.

Samsung Galaxy S8 modelinin 6.2 inçlik bir ekranı ve Exynos 8895 yonga seti ile telefon çok güçlü bir telefon olduğu açık olarak belli. Tabii bu kadar dev ekrana ve özelliklere göre çok güçlü bir pil lazım. Samsung Galaxy S8+ modelli telefonda 3500mAh değerinde bir bataryası bulunmakta. Herkesin merak ettiği bir soru ise bu pil ile telefon toplam kaç saat açık kalıyor?

Phonearena sitesi tarafından açıklanan bir raporda Samsung Galaxy S8+ modelli telefon bütün gün açık kaldığında toplam 8 saate kadar pili idare ediyor. Yapılan aynı testlere göre iPhone 7 Plus modelli telefonun ise toplam şarjının 9.5 saat olarak açıklandı.

Phonearena tarafından açıklanan test sonuçları;

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