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Samsung Galaxy S8+’ın İşte Pil Ömrü

5 Nisan 2017 4 Görüntüleme , , , , ,

Geçtiğimiz günlerde büyük bir sesle piyasaya giriş yapan markasının yeni serisi olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ açıklandı. Çıkan bu üst seviyeli akıllı telefon modelleri ile ilgili detaylar gün geçtikçe gelmeye başladı. Bugün ise +’ın pil ömrü ile ilgili bazı detaylar karşımıza geldi.

Samsung Galaxy S8 modelinin 6.2 inçlik bir ekranı ve Exynos 8895 yonga seti ile telefon çok güçlü bir telefon olduğu açık olarak belli. Tabii bu kadar dev ekrana ve özelliklere göre çok güçlü bir pil lazım. Samsung Galaxy S8+ modelli telefonda 3500mAh değerinde bir bataryası bulunmakta. Herkesin merak ettiği bir soru ise bu pil ile telefon toplam kaç saat açık kalıyor?

sitesi tarafından açıklanan bir raporda Samsung Galaxy S8+ modelli telefon bütün gün açık kaldığında toplam 8 saate kadar pili idare ediyor. Yapılan aynı testlere göre 7 Plus modelli telefonun ise toplam şarjının 9.5 saat olarak açıklandı.

Phonearena tarafından açıklanan test sonuçları;

 

Bir önceki yazımız olan WhatsApp Para Transferi Güncellemesi Geliyor başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Samsung Galaxy S8+’ın İşte Pil Ömrü
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Hüseyin Taban Hakkında
Teknoloji ve oyun yazarı.

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