Samsung Galaxy S8 Türkiyede Ön Satışa Sunuldu

Samsung‘un yeni akıllı telefonu olan Galaxy S8 modelinin serisine en kısa zaman içerisinde Vodafone Red imkanı ile ön satışa sunuluyor. Artık Vodafone Red sahibi kişiler, özellikleri ile bütün dikkati üzerine çeken amiral gemisi Galaxy S8‘i çok avantajlı teklifler ile ürünün sahibi olabilecekler.

Bu avantaj 31 Mart ile Vodafone internet sitesi üzerinden ön satışa başlanan Samsung Galaxy‘lere 21 Nisan tarihinden itibaren bütün yerlerde satışa sunulacak. Vodafone Red sahibi olan kişiler büyük avantaj içerisinde Galaxy S8‘in sahibi olabilecekler. Vodafone, Samsung Galaxy S8 ve diğer modeli olan Galaxy S8+ modelini Vodafone tarifesine ek olarak 24 ay ve 34 ay taksit seçenekleri ile satışa sunulacak.

Bir önceki yazımız olan LG G6 Dayanıklılık Testinden Başarıyla Geçti başlıklı makalemizde akıllı telefon, Dayanıklılık testi ve G6 hakkında bilgiler verilmektedir.