Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition Yolda!

Yazılım devi Microsoft, Galaxy S8 Microsoft Edition sürümünün Samsung’un Mağazalarında satılacağını duyurdu.

Peki bu plan nasıl işleyecek diye soracak olursanız, Microsoft’un mağazalarından satın alınacak olan ”Microsoft Edition” adlı Galaxy S8’ler, ilk kez internete bağlı olduklarında, OneDrive, Cortana gibi Microsoft uygulamalarını otomatik olarak indirecek. İşte büyük plan bu, ne sandınız Windows Phone’la geleceğini mi? Tabii ki de hayır. Microsoft, bu planıyla kullanıcılarına en iyi deneyimi sunacaklarını söylüyor.

Her iki modelin Microsoft Edition sürümleri, Microsoft’un fiziksel mağazalarında ön siparişe açıldı.

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