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Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition Yolda!

2 Nisan 2017 1 Görüntüleme

Yazılım devi Microsoft, Microsoft Edition sürümünün Samsung’un Mağazalarında satılacağını duyurdu.

Peki bu plan nasıl işleyecek diye soracak olursanız, Microsoft’un mağazalarından satın alınacak olan ”Microsoft Edition” adlı Galaxy S8’ler, ilk kez internete bağlı olduklarında, OneDrive, Cortana gibi Microsoft uygulamalarını otomatik olarak indirecek. İşte büyük plan bu, ne sandınız Windows Phone’la geleceğini mi? Tabii ki de hayır. Microsoft, bu planıyla kullanıcılarına en iyi deneyimi sunacaklarını söylüyor.

Her iki modelin Microsoft Edition sürümleri, Microsoft’un fiziksel mağazalarında ön siparişe açıldı.

Bir önceki yazımız olan Galaxy S8 ve S8 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı başlıklı makalemizde galaxy s8, ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition Yolda!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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