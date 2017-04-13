Samsung Galaxy S8 Alanlar Bixby’yi Geçici Olarak Kullanamayacak!

Samsung’un yeni amiral gemileri S8 ve S8+’ı satın almaya karar verdiyseniz size kötü bir haberimiz var. Bixby geçici olarak kullanılamayacak.

Samsung, Galaxy S8 serisinde kullandığı Bixby, Microsoft’un Cortana’sına, Google’ın Google Assistant’ına, Amazon’un ise Alexa’sına rakip olmak için geliştirildi. Her teknoloji şirketi farkındaysanız sesli asistanlara yatırım yapıyor. Bunun sebebi ise müşterinin telefonu kullanırken zorlanmaması.

Bu ayda Samsung’un asistanı Bixby’nin konuşacağını sanmayın. Samsung’un yaptığı açıklamada Bixby’nin sesli komutlarının daha hazır olmadığını, her şey tamamlanınca kullanıma sunulacağını açıkladı.

Fakat Samsung, rakiplerinden nazaran daha farklı bir yolda ilerliyor. Bixby ”Şurada hava nasıl” gibi sorulara cevap vermek yerine, ”Manzara fotoğrafını Veli’ye gönder” tarzında işler yapabileceğini söylüyor.

Bir önceki yazımız olan Samsung Android Telefona Rom Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde TWRP hakkında bilgiler verilmektedir.