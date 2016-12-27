Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!

Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A5’de Dört Renk seçenegi bulunmaktadır. Bunlar Siyah,Altın,Pembe,Mavi olarak 4 Renge ayrılır.

Fiyatı:1.588.90

Ekran: 5,2 inç, 1080p, 2.5D (kavisli), Gorilla Glass 4

İşlemci: Sekiz çekirdekli Exynos 7880

Depolama alanı: 32 GB

RAM: 3 GB

Kamera: 16 MP arka, 16 MP ön

Pil: 3.000 mAh

Suya dayanıklılık: Var (IP68)

Parmak izi okuyucu: Var

USB: Type-C

SIM: Çift SIM

Şarj: Hızlı şarj (yüzde 0’dan yüzde 50’ye 30 dakikada)

Gövde: Alüminyum çerçeve ve cam arka panel

Siz olsanız alırmısınız?Yorumlarda bekliyorum.