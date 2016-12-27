Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!

Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A5’de Dört Renk seçenegi bulunmaktadır. Bunlar Siyah,Altın,Pembe,Mavi olarak 4 Renge ayrılır.
Fiyatı:1.588.90
Ekran: 5,2 inç, 1080p, 2.5D (kavisli), Gorilla Glass 4
İşlemci: Sekiz çekirdekli Exynos 7880
Depolama alanı: 32 GB
RAM: 3 GB
Kamera: 16 MP arka, 16 MP ön
Pil: 3.000 mAh
Suya dayanıklılık: Var (IP68)
Parmak izi okuyucu: Var
USB: Type-C
SIM: Çift SIM
Şarj: Hızlı şarj (yüzde 0’dan yüzde 50’ye 30 dakikada)
Gövde: Alüminyum çerçeve ve cam arka panel
Siz olsanız alırmısınız?Yorumlarda bekliyorum.