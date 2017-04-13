Samsung Android Telefona Rom Nasıl Atılır?

Öncelikle rom nedir ? Sorusuyla başlayalım. Rom, custom ve stock olmak üzere ikiye ayrılır. Stock rom, Samsung, Huawei, Xiaomi gibi telefon üreticilerinin cihazlarında kullanılması için tasarladığı, zaman zaman güncelleme getirdiği, cihazı satın aldığınızda yüklü olan rom dur. Custom rom ise kullanıcının kendi isteğiyle yüklediği, içinde stock rom için alınan uygulamalar bulunmayan hatta çoğu romda GAPPS’ı (Google Apps) bile kendi isteğiniz doğrultusunda eklediğiniz, genelde saf android arayüzüne sahip, daha gelişmiş dosya yöneticisine sahip olan rom dur.

Bu makalede kullanacağım cihaz Samsung Galaxy Trend Plus S-7580; Kullanacağım rom Cyanogenmod cm14 Android 7.1.1 Nougat.

Custom rom nasıl yüklenir?

İlk başta cihazınıza uygun rom var mı? kontrol edin. Benim önerim Cyanogenmod ya da Lineage. http://www.cyanogenmods.org/cyanogenmod-14-cm14-nougat-7-0-download-release-update-device-list/ . Eğer cihazınız bu listede bulunmuyorsa eski sürümlere bakabilirsiniz cm13,cm12 vb. Cihazımızı bulduk sıra romu indirmede, https://androidfilehost.com/?w=files&flid=126578&sort_by=date&sort_dir=DESC. Bu benim kullanacağım rom. Rom indirildikten sonra TWRP indirilir. http://www.cyanogenmods.org/forums/topic/download-twrp-recovery-samsung-phones/ . Buradan kendi cihazınızı bularak indirebilirsiniz. https://www.androidfilehost.com/?fid=24566466246345044. Bu benim kullanacağım TWRP. TWRP ne işe yarar? TWRP yi bilgisayarımıza format atarken kullandığımız setup gibi düşünebiliriz. TWRP nin görevi zip içinde bulunan romu cihaz belleğine yüklemek ve boot dosyalarını ayarlamaktır. Sırada Odin programı var. Sürüm olarak 3.07 yi tercih etmenizi öneririm. Odin programını da indirip kurduktan sonra sıra telefonu USB kablo ile bilgisayara bağlamak ve installation/download mod una almak. Bunu yapmak için cihazı kapatıp ses kısma+ana ekran+güç tuşuna basmalısınız. Cihaz adı gözüktükten sonra elinizi güç tuşundan çekebilirsiniz. Odin programını açtığınızda ID:COM bölümü görünüyorsa sıkıntı yok demektir. Uygulamanın sol tarafında bulunan Auto Reboot, Factory Reset Time tiklerini kapalı duruma getirin. Sağ taraftan AP butonuna tıklayın, indirdiğiniz TWRP yi ZIP ten çıkarın. Oluşan .md5 dosyasını seçin ve START butonuna basın. PASS yazdığı zaman TWRP yükleme işlemi başarıyla tamamlanmış demektir. Sıra rom u cihaza yükleme kısmında. İndirdiğiniz rom u zip halinde bir SD card a atın(zipten çıkarmadan). Cihazı kapayın. Ses artırma+ana ekran+güç tuşlarına basın. Bir önceki adımda yüklediğimiz TWRP açılacak(yüklediğimiz TWRP tuşlar ile değil dokunmatik ile kontrol ediliyor). Açılan kısımda Wipe seçeneğine dokunuyoruz ardından açılan ekranda Advanced Wipe butonuna dokunuyoruz. Micro SDCard hariç bütün tikleri işaretliyoruz ve Swipe To Wipe kısmını kaydırıyoruz. Şu an cihazın hafızasını tamamen arındırdık. Tekrar ilk sayfaya geliyoruz ve Install butonuna dokunuyoruz. Select Storage kısmından SDCard ı seçip yüklediğimiz rom u ekliyoruz. Swipe to confirm Flash dedikten sonra işlem error vermeden tamamlanırsa başarılı bir şekilde rom u atmış oluruz. Şimdi sırada Google Uygulamalarını yani GAPPS ı yükleyeceğiz. http://opengapps.org/?api=7.0&variant buradan Pico ve Aroma arası kategorilenmiş 8 seçenek bulunuyor. Aroma, süper paket yani bütün Google uygulamalarını ve bir kaç tane de geliştirici seçeneğini bulundururken; Pico ise sadece Google Play Hizmetleri bulunuyor. Siz buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Yükleme kısmı ise rom ile aynı TWRP açılır Install butonuna tıklanır GAPPS seçilir ve yüklenir. Bir sonraki makalemizde root nasıl atılır bunu işleyeceğiz. Sonraki makalelerde görüşmek üzere.

Bir önceki yazımız olan Apple, Liderlik Koltuğunu Lenovo'ya Bıraktı! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.