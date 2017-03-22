S8 Arayüzünden Görüntüler Ortaya Çıktı

Samsung’un 29 Mart tarihinde tüm dünyaya tanıtması beklenen yeni amiral gemisinden ekran görüntüleri gelmeye başladı. Arayüzden görüntüler şöyle;

Samsung diğer telefonlarından farklı olarak sanal tuş kullanmaya başladı. Ve arayüz daha basitleştirilmiş durumda. Dokunmatik tuşların artık kullanılmaması ve arayüzün değişmesi çoğu kullanıcıdan olumsuz yorum aldı. S8 Nisan ayında satışa sunulacak.