S8 Arayüzünden Görüntüler Ortaya Çıktı

Bir önceki yazımız olan Win Tuşu İle Birlikte Kullanılan Kısayollar başlıklı makalemizde win kısayol tuşları, win tuşu ve win tuşu ne işe yarar hakkında bilgiler verilmektedir.
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