Teknoloji Haberleri

S8 Arayüzünden Görüntüler Ortaya Çıktı

22 Mart 2017 3 Görüntüleme ,

İşte ’in arayüzü!

’un 29 Mart tarihinde tüm dünyaya tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S8’in arayüzü internette dolaşmaya başladı

İşte Galaxy S8'in arayüzü!

Samsung’un 29 Mart tarihinde tüm dünyaya tanıtması beklenen yeni amiral gemisinden ekran görüntüleri gelmeye başladı. Arayüzden görüntüler şöyle;

 

Samsung diğer telefonlarından farklı olarak sanal tuş kullanmaya başladı. Ve arayüz daha basitleştirilmiş durumda. Dokunmatik tuşların artık kullanılmaması ve arayüzün değişmesi çoğu kullanıcıdan olumsuz yorum aldı. S8 Nisan ayında satışa sunulacak.

Bir önceki yazımız olan Win Tuşu İle Birlikte Kullanılan Kısayollar başlıklı makalemizde , ve ne işe yarar hakkında bilgiler verilmektedir.

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S8 Arayüzünden Görüntüler Ortaya Çıktı
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