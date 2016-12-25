Moskova Vakfının Önde Gelen İsmi Boris Satovskiy Rusyanın yeni Uçagı HiperSonik Güdümlü füzeleri atlatacagı söyledi.

Rusya’da kutlanılan Stratejik Füze Kuvvetleri Günü’nde konuşmada yer alan Satovskiy Bu Uçağın Savaşlarla Ortaya cıkarsa sok büyük can kayıpları olabilecegini açıkladı Uçağın İsmi gibi HiperSonik bir Hızda gideceginden Güdümlü Füzelere yakalanmıyacagını açıkladı.

Bu Hipersonik Uçak yeni dünya teknolojisinde önemli bir yere sahip olabileceği sinyallerini verdi.

Tüm dünyanın kritik bir aşamadan geçtiğini belirtirken tüm füze sistemlerini de aşabileceğinin haberini veren Rus bilim adamı şunları da söyledi: “Varılan teknolojik gelişim düzeyi dikkate alındığında stratejik silahları kullanma yöntemleri yeniden tanımlanıyor. Teknolojik gelişim sürecinde yeni silah tipleri ve türleri ortaya çıkıyor, örneğin manevra kabiliyetli hipersonik unsurlar temelinde olan silahlar”. Diyerek Açıklama Yaptı.

Sizce HiperSonik Uçaklar Türkiyede Nezaman Yapılmaya Başlar? Aşagıda Yorumlarda Bekliyorum cevaplarınızı.