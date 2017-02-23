Teknoloji Haberleri

Razer’dan PowerBank Hamlesi!

23 Şubat 2017 21 Görüntüleme

Oyuncular için her türlü ekipmanı üreten Razer, oyuncu ekipmanlarından sonra PowerBank işine girişti. Şimdiden söyleyelim Razer logosu varsa 700₺’den aşağı olmaz 🙂 Ama bir özelliği var ki bir dizüstü bilgisayarı şarj edebiliyor.

Son dönemlerde akıllı telefonların şarjları fazla dayanmadığı için piyasaya sürülen PowerBank’lar, şimdide Razer’ın dokunuşuyla bambaşka olacakQuickCharge 3.0 destekli PowerBank, ayrıca DELL XPS 13 ve ASUS’un ZenBook modelini şarj ediyor.(MacBook Pro büyük ihtimalle dahil.)2 adet USB Type-A ve bir adet Type-C çıkışını bulunduran PowerBank ayrıca Micro USB ve Type-C girişi ile kendini şarj ediyor. 335gr ağırlığa ve 23.4mm inceliğe sahip cihaz, metal kasaya sahip.Avrupa’da 170€, Amerika’da ise 150$’a satılacak olan PowerBank şimdiden göz dolduruyor.

Bir önceki yazımız olan İşte Karşınızda Çakma Galaxy S8! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Oyla
0 (0 votes)
Razer’dan PowerBank Hamlesi!
0 out of 5 based on 0 user ratings
Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

Benzer Yazılar

Teknoloji Haberleri

WhatsApp’a Efsane Özellik Geldi!

24 Şubat 2017 4 132

Bir süredir etrafta dedikoduları dolaşan güncelleme paketi nihayet geldi. WhatsApp Messenger uygulaması yayınladığı son güncellemeyle, İnstagram…

Daha Fazla Oku
Mobil

İşte Karşınızda Çakma Galaxy S8!

22 Şubat 2017 38

Galaxy S8 MWC 2017’de önümüzdeki ay tanıtılacak. Ancak adını bilmediğimiz bir firma çakma bir S8 üretmiş.…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir