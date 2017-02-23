Razer’dan PowerBank Hamlesi!

Oyuncular için her türlü ekipmanı üreten Razer, oyuncu ekipmanlarından sonra PowerBank işine girişti. Şimdiden söyleyelim Razer logosu varsa 700₺’den aşağı olmaz 🙂 Ama bir özelliği var ki bir dizüstü bilgisayarı şarj edebiliyor.

Son dönemlerde akıllı telefonların şarjları fazla dayanmadığı için piyasaya sürülen PowerBank’lar, şimdide Razer’ın dokunuşuyla bambaşka olacak. QuickCharge 3.0 destekli PowerBank, ayrıca DELL XPS 13 ve ASUS’un ZenBook modelini şarj ediyor.(MacBook Pro büyük ihtimalle dahil.) 2 adet USB Type-A ve bir adet Type-C çıkışını bulunduran PowerBank ayrıca Micro USB ve Type-C girişi ile kendini şarj ediyor. 335gr ağırlığa ve 23.4mm inceliğe sahip cihaz, metal kasaya sahip. Avrupa’da 170€, Amerika’da ise 150$’a satılacak olan PowerBank şimdiden göz dolduruyor.

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