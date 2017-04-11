Razer Tartarus Chroma Oyuncu Klavyesi İncelemesi

Ürünümüzün Adı : Razer Tartarus Chroma



Fiyat : Razer’ın Kendi Sitesinde 79.99 $ – Türkiye Satış Fiyatı 350 TL

Ürünümüzün Genel Özellikleri :

1)Çok kaliteli örgülü kablo yapısı

2)Oyuncular İçin Özel Tasarlanmış Yapısı

3)Space tuşunun bilek desteğinin sağ tarafında bulunması ve elinizin tuşa tam oturabilmesi

4)Space tuşunun hemen üstünde 8 Farklı yönde ayarlanabilir başparmak pedi

5)16.8 milyon renk skalası



6)25 adet çok kapsamlı programlanabilir tuş

7)Altın uçlu usb’ye sahip olması

8)Renk modlarının bulunması

9)Çok kapsamlı bir ‘Razer Synapse’ makro ve tuş ayarlama programı

10)Işık Efektlerinin Ayarlanabilir Olması (Toplamda 4 adet ayarlanabilir renk modu bulunmaktadır)

1.Mod :Breathing: Nefes adı verilen ,genellikle insanların kalp atışı olarak bildiği mod. 3 saniye aralıkla yanıp sönen renk skalası istenirse 2 ayrı renk olarak ayarlanabiliyor veya random color olarak her tonu gösterebilmektedir

2.Mod Spectrum Cycling :Kısacası Renk Tekerleri : Ana renklerin tonları arasında hiç kapanmadan renkler arası geçiş modu

3.Mod :Static : Kısaca tek renk modu :Seçtiginiz bir renkde yanmasını sağlayan mod

4.Mod :None : İsminden de anlaşılabileceği gibi renksiz mod

11) Anti-Ghosting Özellikli

12)370 g ağırlığında’dır

13)Tartarus 54.8x153x186mm Boyutlarında’dır



Bu İncelememizin Sonuna Gelmiş Bulunmaktayım. Bir Daha ki İncelememizde Görüşene Dek Sağlıcakla Kalın

Bir önceki yazımız olan Toshiba TV Pazarını Vestel'e Bırakabilir! başlıklı makalemizde Televizyon, toshiba ve vestel hakkında bilgiler verilmektedir.