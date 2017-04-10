AMD RADEON RX 500 SERİSİ

Bu konu ile ilgili dedikodular bir süredir gündemi meşgul ediyor. Firma tüm ağırlığını Vega mimarisine verirken mevcut Polaris mimarisini güçlendirerek daha optimal kaynak kullanmayı hedefliyor. Yeni Polaris mimarisinde 3 farklı birim bizi bekliyor

Seride amiral gemisi RX 580 olacak Polaris 20 XTX birimini temel alan ekran kartında 2304 Stream işlemcisi yer alırken, saat frekansı 1340MHz seviyesinde. İşlem performansında 6.17 TFLOPS değeri yakalanabiliyor. Aslında Polaris mimarisinin en güçlü ekran kartı RX 580 diyebiliriz. RADEON RX 580 ekran kartı 8GB GDDR5 bellek 256-bit veri yolunda ve 8GHz hızında çalışıyor. BUnun sonucunda da 256GB/s bant genişliği elde ediliyor. 144 desen haritalama ve 32 ROP birimi barındıran ekran kartı 199$ civarında olacak. Radeon RX 570 ekran kartı Polaris 20 XL grafik birimini barındırıyor. 2048 Stream çekirdeği ve 1244 MHz turbo hız ile 5.10 TFLOPS değerlerine çıkılıyor. 8GB GDDR5 bellek 7GHz hızında çalışıyor ve 224 GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Bu kart için 149$ civarı konuşuluyor.

Radeon RX 560 ekran kartı ise Polaris 21 çekirdeğini temel alıyor. Tamamen kilitsiz Polaris 11 olarak tanımlanan çekirdekte 1024 Stream işlemcisi ve 1287 MHz saat hızı yer alıyor. 2.63 TFLOPS işlem performansı yanında 4GB GDDR5 bellek 7 GHz seviyesinde çalışıyor. Kartın fiyatı 100$ civarına yaklaşacak.

Fiyatlarına göre iyimi kötümü buna siz karar verin

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