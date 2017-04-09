Son zamanlarda teknoloji alanında öne çıkan Programlanabilir Devre Kartı: Arduino. Peki nedir bu? Ne işe yarar? Vb. soruların cevaplarını bu makalemde bulabilirsiniz.

Öncelikle bu devre kartının bir amacı herhangi bir devreyi kontrol etmektir.Bu kartın çeşit çeşit modelleri var .Mesela Aduino Uno yada Arduino Mega, Arduino Promini gibi.

Peki nasıl, nereden temin edebilir bu? Bu kendi sitesinde (http://www.arduino.cc) orijinal ürünü temin edilebilir.Ancak bunun klon ürünleride mevcuttur orijinalinden farkı yoktur ama orijinaline oranla ucuzdur.klon ürününü temin edebileceğiniz site http://www.robotistan.com

Bu işe yeni başladım önerileriniz nedir? Eğer maddi durumunuz iyiyse bu linkteki http://www.robotistan.com/arduino-baslangic-seti almanızı öneririm.Maddi durumunuz iyi değilse http://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-usb-chip-ch340 almanız yeterli olacaktır.

Bu devre kartı nerelerde kullanılır? Bu devre kartı projelerinizde, hayal etiğiniz bir ürünü yapmanızda, vb yerlerde kullanabilmektedir.Genelde CNC makinesinde 3D yazıcılarda Robotlarda kullanılmaktadır (bknz: Arduino projeleri)

Üstün körü olarak bu devre kartı nasıl kullanılır? Bu devre kartı (www.arduino.cc) Arduino nun kendi sitesindeki yazılım ile kodlanıp devreye gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra kullanılmaktadır. USB giriş değeri 5v’dir ve modem input girişi ise 7v ile 20v arasındadır.

Bende bu devre kartından bulunmakta ve çok menmunum almak isterseniz almanızı tavsiye ederim.

Bu makalem yardımcı olabildiyse ne mutlu bana 🙂

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