Power Rangers İçin VR Desteği Yolda

Küçüklüğümüzün kahramanlarıydı onlar. Kötülüğe karşı bir olmayı, birlik olmayı öğreten mükemmel ekip Power Rangers. Şimdi ise yeniden, yeni nesil için beyaz perdeye çıkacak olan bu efsanevi film için yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Qualcom‘un yeni amiral gemisi olacak olan Snapdragon 835‘i kullanarak filmi sanal gerçeklik gözlükleriyle izleme imkanı sağlanacak. 2017 Yılında Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2017 fuarında bu yeni deneyimi filmin meraklılarıyla buluşturacak olan geliştiriciler, bunun için yeni nesil içerik bakımından oldukça üstün olan Lionsgate şirketiyle koltuğa oturdu. Şirket yetkilileri Mart ayında beyaz perdede olacak olan filmin sanal gerçekliğe uyarlanması için son sürat çalışmalarını yaparken, olayın takipçilerine de tüyolar vermekten kaçınmıyor.

Şirketten yapılan açıklamalara göre bu eşsiz deneyimde, İstediğiniz bir power rangers zorduna girebilir ve sahneleri gerçekmişcesine yaşama imkanı bulabilirsiniz. Filmin hayranlarını koltuklarından zıplatacak olan bu eşsiz fırsatla ilgili pek fazla detay verilmese de bu seneki CES fuarı herzamanki gibi çok konuşulacak yeni nesil teknolojilere ev sahipliği yapacağı belli.