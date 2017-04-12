Photoshop`ta Yüz Beyazlatma ve Koyultma Nasıl Yapılır

Eğer deri renginizi değiştirmek isteseydiniz hangi renk olmasını isterdiniz. Gerçek hayatta bu işlemin ameliyatlarını yapanlar var ama size kesiksiz,ameliyatsız renginizi değiştirmeyi vaadediyorum desem. Bu işlem Photoshop`ta mümkün. Adobe Photoshop programında cilt rengini değiştirmek için bir kaç metodumuz var.

Adobe Photoshopta Yüz Rengi Nasıl Değiştirilir?

1.Yol

Adobe Photoshop programına giriş yapıyoruz.

Daha sonra değiştirmek istediğimiz cildi açıyoruz.

Ben bu resmi kullanacağım.

Sağ altta bulunan layer katmanının altındaki seçeneklerde yarım ay şeklindeki butona basıp/Curves seçeneğine tıklıyoruz.

Sağ üste yeni bir bölüm gelecek o bölüme grafik olan kısımdaki imleçleri yukarı aşağı mouse yardımıyla oynatarak aydınlık karanlık değerlerini ayarlıyoruz.

Daha sonra Masks bölümüne tıklayıp buradan İnvert e tıklıyoruz.

Brush aracı yardımıyla derinin üzerinde geziniyoruz.

2. Yol

Değiştirmek istediğimiz cildi seçiyoruz. (Pen tool aracı yardımı ile) CTRL+Enter yaparak seçimi aktif hale getiriyoruz.



Sağ tarafta bulunan Hue-Saturation kısmını veya kısayolunu (CTRL+U) tuşlarına basarak ayarlara ulaşabilirsiniz istediğiniz cilt tipini buradan ayarlayabilirsiniz.

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