Photoshop`ta Dosya Kaydetme Nasıl Yapılır

Adobe Photoshop File Menüsünün İşlevleri Nelerdir?

Adobe Photoshop`ta File Menüsü genelde dosya kaydetmek ve resim açmak için kullanılır. Photoshop dosya kaydederken seçebileceğimiz format, sadece psd formatı değildir. Psd`nin yanı sıra bir çok kaydetme formatı mevcuttur.

Yapılan çalışmayı kaydetmek için Save butonunu kullanırız.

Yapılan çalışmada kullanılan resimler, araçlar eğer bir taneyse ve kopyası bulunmuyorsa yaptığınız çalışmayı Save As olarak kaydetmekte fayda var. Eğer resim dosyası veya önceden kaydettiğiniz psd dosyasının üzerinde değişiklik yaptıysanız, Save a basma durumunda üzerinde değişiklik yaptığınız çalışma, yeni yapılan değişikliklerle birlikte kaydolacaktır. Bunun sonucunda önceden kaydettiğiniz dosyanın üzerinde değişiklik yaptığınız için, değişiklik yaptığınız çalışma son halini alacaktır.

File Menüsünde Bulunan Seçeneklerin İşlevleri Nelerdir?

New: Yeni çalışma alanı yaratır.

Open: Yeni çalışma alanı açar

Browse in Bridge: Bridge ye göz at

Browse in Mini Bridge Mini Bridge`ye göz at

Open As: Farklı Aç

Open As Smart Object: Akıllı Nesneler Olarak Aç

Open Recent: Son çalışmalardan aç

Close: Çalışmayı kapat

Close All: Hepsini Kapat

Close And Go To Bridge: Kapat ve Adobe Bridge programına git

Save: Kaydet

Save As: Farklı Kaydet

Save For Web: Bu kaydetme aracı kalite kaybını en az seviyeye indirip büyük oranda dosya boyutunu azaltır. Bu aracın kullanılmasıyla dolaylı olarak,

Sitenizin daha hızlı açılmasını

Ziyaretçilerin daha az kota harcamasını

Açılış hızına eşdeğer Google puanınızın artmasını

sağlar.

Place: Dosya yerleştir.

Import: Dosya içe aktar.

Export: Dosya dışa aktar.

Scripts: Komut dosyaları açmamıza yarar.

Print One Copy: Yazdır bir kopyasını al

Exit: Çıkış

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